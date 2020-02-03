Юлия Снигирь в «Новом папе»: Отдайте ей всех «Золотых орлов»!

Кто зачем ждал сериал «Новый папа». Большинство, конечно, ради Джуда Лоу. Но для российских зрителей настоящая интрига была в том, какая роль досталась Юлии Снигирь. И как она там? Не потеряется среди звезд мирового уровня. И что за роль? Со словами?

Сама Юлия ничего про съемки не рассказывала по условиям контракта. А первые шесть серий из девяти вышли без какого-либо участия российской актрисы. Интрига нарастала, пока, наконец, не показали седьмую часть, где и играет Снигирь.

Весь эпизод завязан на Юлии. У нее главная роль в этой серии и Юлия блестяще с ней справилась. Пересказывать эпизод бессмысленно, но за час актриса менялась несколько раз. Это сильная, красивая и трагическая история, фактически притча. И в паре с Джудом Лоу Юлия смотрелась великолепно. Ее героиню зовут Ева Новак. Она живет вместе с мужем в древнем венецианском особняке. И у нее есть боль...

Наших актеров сложно хвалить. Ну вот сложно. Казалось бы появляются они на экране все в шелках, да бриллиантах, в рубищах или сюртуках, и на лицах столько страданий, столько страсти... И улыбки обворожительные, и харизма бьет со всех сторон, а хвалить не получается. Хотя почему... Жалко, нам, что ли...

Есть, конечно, версия, что актеры у нас по прежнему хорошие, а вот кино в целом «не очень», да и режиссеры за что не возьмутся, какая-нибудь откровенная ерунда получается... Может и так. И тогда история про «Нового папу» и про Паоло Соррентино, который сумел найти для Юлии роль, сумел разглядеть в ней нужный образ и мастерски его использовать, только подтверждает общепринятое мнение о том, что режиссеры у нас неважнецкие.

Но ведь и это неправда. Разные у нас режиссеры. Только почему-то ничего равного «Новому папе» у нас снять не получается...

Дурная привычка любой мало-мальский успех нашего кино превозносить до небес. Но так ведь хочется не только ругать, но и погордиться чем-нибудь. Не секрет, что сравнивать себя с Западом наша национальная, пусть и не лучшая черта.

Так вот. В случае с Юлией Снигирь мы имеем полное право порадоваться.

Да, наши актеры довольно регулярно стали появляться в западных сериалах первого уровня. Юрия Колокольникова ярчайшем образом прибили в «Игре престолов», Мария Шукшина и Алексей Серебряков сыграли русских родителей главного героя в «Макмафии», Данила Козловский отлично справился с карикатурным образом Вещего Олега в «Викингах»...

Но Снигирь сыграла в самом ожидаемом сериале года и роль у нее значительная. И она справилась, да. Знаете почему? Потому что после серии мурашки по коже и глаза влажные. И еще - когда смотришь эту работу, совершенно неважно, Снигирь это, или какая-либо другая актриса. Тонкая, филигранно сыгранная роль. Возможно, Юлия после нее и не стала звездой мирового масштаба. Но такую работу сложно не заметить... А уж «Золотых орлов», которых дают и за куда меньшее, Юлии можно смело отдать с десяток...

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