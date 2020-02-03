2020-02-03T20:32:01+03:00
Телевизор

Юлия Снигирь в «Новом папе»: Отдайте ей всех «Золотых орлов»!

Российская актриса отлично сыграла в нашумевшем сериале
Павел САДКОВЗаместитель главного редактора "Комсомольской Правды"
Поделиться:
Российская актриса Юлия Снигирь снялась в сериале "Новый папа".Российская актриса Юлия Снигирь снялась в сериале "Новый папа".
Изменить размер текста:

Кто зачем ждал сериал «Новый папа». Большинство, конечно, ради Джуда Лоу. Но для российских зрителей настоящая интрига была в том, какая роль досталась Юлии Снигирь. И как она там? Не потеряется среди звезд мирового уровня. И что за роль? Со словами?

Сама Юлия ничего про съемки не рассказывала по условиям контракта. А первые шесть серий из девяти вышли без какого-либо участия российской актрисы. Интрига нарастала, пока, наконец, не показали седьмую часть, где и играет Снигирь.

Весь эпизод завязан на Юлии. У нее главная роль в этой серии и Юлия блестяще с ней справилась. Пересказывать эпизод бессмысленно, но за час актриса менялась несколько раз. Это сильная, красивая и трагическая история, фактически притча. И в паре с Джудом Лоу Юлия смотрелась великолепно. Ее героиню зовут Ева Новак. Она живет вместе с мужем в древнем венецианском особняке. И у нее есть боль...

Наших актеров сложно хвалить. Ну вот сложно. Казалось бы появляются они на экране все в шелках, да бриллиантах, в рубищах или сюртуках, и на лицах столько страданий, столько страсти... И улыбки обворожительные, и харизма бьет со всех сторон, а хвалить не получается. Хотя почему... Жалко, нам, что ли...

Есть, конечно, версия, что актеры у нас по прежнему хорошие, а вот кино в целом «не очень», да и режиссеры за что не возьмутся, какая-нибудь откровенная ерунда получается... Может и так. И тогда история про «Нового папу» и про Паоло Соррентино, который сумел найти для Юлии роль, сумел разглядеть в ней нужный образ и мастерски его использовать, только подтверждает общепринятое мнение о том, что режиссеры у нас неважнецкие.

Но ведь и это неправда. Разные у нас режиссеры. Только почему-то ничего равного «Новому папе» у нас снять не получается...

Дурная привычка любой мало-мальский успех нашего кино превозносить до небес. Но так ведь хочется не только ругать, но и погордиться чем-нибудь. Не секрет, что сравнивать себя с Западом наша национальная, пусть и не лучшая черта.

Так вот. В случае с Юлией Снигирь мы имеем полное право порадоваться.

Да, наши актеры довольно регулярно стали появляться в западных сериалах первого уровня. Юрия Колокольникова ярчайшем образом прибили в «Игре престолов», Мария Шукшина и Алексей Серебряков сыграли русских родителей главного героя в «Макмафии», Данила Козловский отлично справился с карикатурным образом Вещего Олега в «Викингах»...

Но Снигирь сыграла в самом ожидаемом сериале года и роль у нее значительная. И она справилась, да. Знаете почему? Потому что после серии мурашки по коже и глаза влажные. И еще - когда смотришь эту работу, совершенно неважно, Снигирь это, или какая-либо другая актриса. Тонкая, филигранно сыгранная роль. Возможно, Юлия после нее и не стала звездой мирового масштаба. Но такую работу сложно не заметить... А уж «Золотых орлов», которых дают и за куда меньшее, Юлии можно смело отдать с десяток...

Новый Папа (2019): Трейлер.HBO выпустил трейлер сериала Новый Папа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Паоло Соррентино: Предпочитаю жить в иллюзии, что я лучший

Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин беседует со знаменитым итальянским режиссером о работе над телесериалом «Новый Папа». Один из самых ожидаемых фильмов года стартует на платформе «Амедиатека» 11 января. (подробности)

Главные Папы в кино и на ТВ — от Джуда Лоу и Джона Малковича до Питера О’Тула и Джона Гилгуда

Владимир Семенович Высоцкий, спевший однажды о том, что он «мог бы выйти в папы римские», был недалек от истины — хорошим артистам в кино и на ТВ всегда охотно давали роли ватиканских правителей. Второй сезон «Молодого Папы» в этом плане показателен: здесь, напомним, целых два Папы — это не только Джуд Лоу, но и Джон Малкович. Впрочем, помимо сериала Паоло Соррентино, есть и другие картины, снятые как для кино, так и для ТВ, в которых звезды выступают в образе главы Римской католической церкви. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Без веселящего газа и наркотиков»: Беркович из «Сватов» рассказал про возобновление съемок
Александр Феклистов, который сыграл роль Александра Берковича в знаменитом сериале «Сваты» наконец-то назвал точную дату продолжения съемок долгожданного нового сезона
Актриса Татьяна Чердынцева: Мужа нашла, когда стала «ученицей Мессинга»
Первый канал показывает новый мистический сериал, где ассистентку легендарного артиста-экстрасенса Ольгу Мигунову играет белорусская артистка. Девушка рассказала «СВ» об экстриме на съемках, знакомстве с прототипом своей героини и о том, каково ей пришлос
Новости 24
Путин и король Саудовской Аравии обсудили дальнейшие действия в формате ОПЕК+
Турецкие военные не стали участвовать в патрулировании в Сирии
«Панцирь-С» отразил атаку беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Китай не передал России штамм коронавируса нового типа
В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации 76 сирийских военных
Зеленский заявил, что в ближайшее время будут известны даты обмена заключенными в Донбассе
Самолет готовится к экстренной посадке в Мадриде: шасси вошло в двигатель
Все организованные российские туристы вернулись из Китая
Жертвами обстрела турецкой армии в Идлибе стали восемь человек
Эрдоган: Анкара поддерживает "территориальную целостность" Украины
Иран больше не предоставит Украине материалы по расследованию крушения Boeing 737 под Тегераном
В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе
Российский советник в Южной Осетии и его жена умерли в Цхинвале
Суд арестовал чемпиона России по боксу Кушиташвили, избившего росгвардейца
Роспотребнадзор имеет право изолировать всех, у кого есть подозрение на коронавирус
«Эй, дамы, он по-прежнему горячий?»: В Сети обсуждают рекламу с Джейсоном Момоа, «отстегивающим» мышцы и волосы