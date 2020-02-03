Поисковик о деле Влада Бахова: Я не верю, что тело парня могли подбросить туда, где мы его нашли

16-летний Влад пропал 6 апреля прошлого года во время молодежной вечеринки за городом Демидовом в Смоленской области. Компания из 13 человек праздновала день рождения одного из ребят. Влад много выпил, ему стало плохо. Около 19.00 он, если верить свидетелям, отошел ненадолго в лес и не вернулся. Ребята стали его искать, но не нашли. Только ближе к ночи они заявили о пропаже парня в полицию, а после поехали к его отцу Андрею.

Влада искали почти 10 месяцев. Очередные поиски прошли 29 января. В этот же день родители парня были на личном приеме у главы следственного комитета России Александра Бастрыкина. И надо же такому случиться, что останки, предположительно, Влада были найдены именно в эти часы.

Многие диванные аналитики увидели в этом знак: ага, все подстроено. Те, кто хотел утаить правду, нарочно устроили поиски, заранее подбросив в лесу тело подростка.

Благодаря этим же аналитикам поисковики отряда «Сальвар» - сегодня главные герои социальных сетей. Многие «знатоки», обсуждая подробности дела Влада Бахова, обвиняют «Сальвар» в утаивании фактов, в сговоре с полицией, которая якобы 10 месяцев утаивала ото всех правду. Интернетная болтовня докатилась даже до угроз «сальваровцам».

Руководитель отряда Юрий Василевич многое в жизни видел. Он уже 8 лет занимается поисками пропавших людей, но с подобным никогда не сталкивался. Мы уже разговаривали с Юрием в день, когда нашли предположительно тело Влада, но сейчас попросили его рассказать о страшной находке подробнее, чтобы отмести сплетни.

- К нам обратились из смоленского МВД с просьбой помочь в поисках, - рассказал мне по телефону Юрий Василевич. – Мы кинули призыв добровольцам, и откликнулось много людей, которые пожелали поехать. Это местные демидовские жители, а также ребята из Смоленска. Всего нас собралось в тот день 36 человек. Это много, учитывая, что день был будний. Планируя поиски, решили, что будем делать упор на оросительные каналы. Летом мы не могли там пройти, а сейчас зима, высокой травы нет, воды не так много.

Всех волонтеров мы разделили на группы, в каждой из которых был старший – опытный поисковик. Распределили участки и отправились на поиски.

- Как удалось найти останки?

- Одна из групп, которая двигалась вдоль канала, уперлась в болото. Они остановились, не зная, куда двигаться дальше. И старшая группы позвонила в штаб, объясняя, что впереди болото. Обходить его или возвращаться назад? Пока мы обсуждали маршрут, один из участников группы ходил рядом и вдруг увидел в воде кроссовок. Старшая группы нам сразу же сообщила об этом. Мы попросили ее описать кроссовок – размер, цвет, марку. По описанию мы понимали, что кроссовок похож на тот, что был у Влада у день его пропажи. Пока старшая группы рассказывала о кроссовке, еще один участник, блуждая, наступил на что-то твердое. Посмотрел – оказалось, кость. Ребята присмотрелись к месту внимательнее, увидели другие кости и череп. Вот тогда мы и сообщили о находке сотрудникам полиции. Потом к месту приехали криминалисты.

- Вы лично видели останки. Как они выглядели?

- У нас есть фотографии с места останков, мы их не распространяем. Передали только родителям. Вообще останки лежали кучно, не были растасканы животными. Все части скелета вместе. Были там и фрагменты одежды, но мы не рассматривали их, потому что не имели права трогать. Большая часть костей была покрыта зеленью – мхом или плесенью. Они не лежали в воде. Находились на суше. Кроссовки были в воде. Какая обстановка там была в апреле прошлого года, нам неизвестно. Мы знаем, что было вокруг, потому что по трекам (маршрут прохождения группы, который фиксируется в специальном приложении на телефоне, - Ред.) видно, насколько близко наши группы подходили сюда еще в апреле. Но было много воды, поэтому поисковики огибали это место. Это территория и сейчас затоплена. И мы нашли останки только потому, что группа остановилась, не зная, как идти дальше. И если бы не было звонка от старшей группы с просьбой скорректировать ее маршрут, то и сейчас бы мы его не нашли. Прошли бы мимо этого места и не увидели.

- В одной из телевизионных программ показали фотографию, сделанную еще в апреле с квадрокоптера, где видно тело Влада в лесу, на этом месте. Что это за фото?

- Снимки с коптера делали еще в апреле ребята из отряда «Лиза Алерт». Они сняли около 2 000 фото. Затем анализировали отснятое. У них есть специальная группа людей, которые умеют осматривать эти снимки. Но они ничего не разглядели тогда. И мы тоже не разглядели.

- А сейчас-то вы как нашли на этом фото тело?

- Когда мы обнаружили останки, то зафиксировали координаты места. В штабе нашли эту точку на карте и отправили данные в «Лизу Алерт». Они наложили координаты на снимки данного квадрата поисков, увеличили максимально и увидели тело.

- Получается, оно там лежало еще в апреле?

- Получается, так.

ОТ АВТОРА

Обвинять поисковиков, что они не увидели на снимках тело, нелепо. Они общественники, а не тертые профессионалы. Ребята и так ныне сделали большое дело. Они нашли останки, несмотря на всю сложность этой местности. Помнится, нас еще в ноябре местный егерь убеждал, что тела Влада в лесу нет.

Другой вопрос, как работали со снимками следователи-криминалисты? Почему они не смогли разглядеть тело Влада, учитывая, что эти спецы-то как раз обязаны уметь работать с фотографиями с воздуха. Для этого у них и специальная подготовка, и самое современное оборудование. Но уж, как говорится, прозевали, прошляпили…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749844" frameborder="0"></iframe> Владислав Бахов штурмует крышу беседки.

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