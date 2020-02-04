2020-02-04T18:45:30+03:00
Экономика

В России ограничили продажу масок в одни руки

Медицинские изделия подорожали в разы, но народ продолжает скупать их впрок
Дмитрий КОЗУРОВ
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В России резко вырос вырос спрос на медицинские маски.В России резко вырос вырос спрос на медицинские маски.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Аптечные сети ввели ограничения на продажу медицинских масок в одни руки. Об этом «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

- Это результат ажиотажного спроса, - говорит эксперт фармрынка. - Это происходит в разных регионах, в разных сетях. Где-то разрешают взять не больше одной упаковки, где-то 100 штук.

Другой результат ажиотажа — рост цен на маски. Причем довольно серьезный в зависимости от качества изделия: повязка, которая раньше стоила рубль, теперь продается за 15, вместо 2 рублей просят все 60.

- Конечно, аптеки повышают цены. Всегда лучше, чтобы у тебя был дорогой товар, чем ты все распродашь по дешевке. По рублю сметут все, - уверен Шуляк. - С одной стороны, люди возмущаются ростом цен. А с другой стороны сами скупаю недорогие маски. Логика такая: по рублю — пусть будет. Получается необоснованный ажиотаж, который обернется тем, что через какое-то время эти маски не достанутся тем, кому они по-настоящему нужны.

По данным DSM Group, на фоне новостей о китайском коронавирусе с 20 по 26 января в России продали 1,385 миллиона медицинских масок — в три раза больше, чем за предыдущую неделю.

- Честно говоря, тема масок раздута, и все эти разговоры могут привести к дефициту, - считает Сергей Шуляк. - Но вы посмотрите на людей вокруг: в торговых центрах, в общественном транспорте. В масках единицы. А раскупают их хорошо. Значит, люди берут впрок.

То есть насмотревшись новостей из Китая, люди пошли в аптеку и купили там несколько упаковок на черный день. Просто так в них ходить большинство не привыкло, а уж если дела с коронавирусом пойдут совсем плохо, тут-то народ и достанет заначки. Но сейчас тем, кому действительно нужны маски, из-за такого ажиотажа их может и не хватить.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 4 февраля, коронавирусом заражено 17 391 человек более чем в 20 странах. В России опасная болезнь выявлена у двоих приезжих их Китая. Из провинций, где бушует зараза, эвакуируют Россиян. По прибытии на Родину, их поместят на двухнедельный карантин под Тюменью.

Жители Гонконга скупают защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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