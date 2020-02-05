2020-02-05T14:20:35+03:00
Звезды

Агата Муцениеце похудела на идеальной диете

Актриса мечтает весить 53 килограмма
Ольга ЛИБГАРДТ
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Агата Муцениеце начинала свою карьеру как модель.Агата Муцениеце начинала свою карьеру как модель.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Агата Муцениеце начинала свою карьеру как модель. Она выступала на подиумах Парижа и Милана. Окончив университет, в 2008 году переехала из Риги в Москву и поступила на актерский факультет ВГИКа, который окончила с красным дипломом в 2012 году. Глядя на 30-летнюю супруга Павла Прилучного сложно поверить в то, что даже она ведет борьбу с лишними килограммами.

Агата Муцениеце весит 56 килограммов. Но ей этого не достаточно. "Мой идеальный вес, о котором я мечтаю, - 53 килограмма. Это, правда, спорная цифра. Сейчас все замечают, что я похудела, а ведь мой вес почти не изменился", - делится актриса.

Ради идеальной фигуры она отказалась от вредной еды, начала бегать и есть маленькими порциями. "Если говорить о рационе, то я старалась есть больше белка: с утра творог и яйца, на ужин - крупы или мясо. Сбросила всего два килограмма, но тело заметно подтянулось", - цитирует ее Peopletalk.ru.

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Агата Муцениеце весит 56 килограммов
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В Москве из-за погоды у звезды кино пока не получается бегать. Поэтому в ближайшее время она начнет ходить в спортзал.

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В первый снег, можно и так одеться
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У Агаты есть идеальный рецепт похудения. "На ужин отварную курицу. Это практически чистый белок, поэтому после такого приема пищи долго не хочется есть", - поведала Муцениеце.

При этом никаких косметических средств для похудения или спортивного питания она не использовала. "Просто ела нормальную еду и пила соки, воду и чай. Улучшилось самочувствие. К тому же очень вдохновляет, когда говорят комплименты о том, что ты стала хорошо выглядеть. Муж сказал, что я в прекрасной форме", - резюмирована она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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