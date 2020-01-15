2020-01-15T20:40:59+03:00
Звезды

"Хочу поменять фамилию": Муцениеце объявила о расставании с Прилучным

Жена актера сделала неожиданное признание
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Павел Прилучный девять лет счастлив в браке с Агатой Муцениеце. Супруги воспитывают шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Однако в последнее время вокруг одной из ярких пар российского кинематографа ходят разные слухи. Самые распространенные из них касаются измен и развода актеров. И вот на днях артисты вновь заставили своих поклонников нервничать.

Агата Муцениеце ведет влог, где откровенно рассказывает поклонникам о своей жизни, а также комментирует слухи сплетни. На этот раз актриса поделилась забавным роликом, который сняла в Лондоне. В кадре присутствует и Дарья Мороз. Именно с ней Павлу Прилучному приписывают отношения после того, как звезды снялись вместе в сериале "Преступление".

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Павел Прилучный девять лет счастлив в браке с Агатой Муцениеце
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Агата и "коварная разлучница" задорно хохочут. А потом Муцениеце говорит: "Мы с Дашей хотим сделать признание. Она рассталась со своим мужем давно, я тоже вот недавно. Мы вместе проводим каникулы в Лондоне. Я хочу поменять фамилию".

После чего девушки обнимаются, а Дарья целует коллегу в щеку. Бывшая жена Константина Богомолова начала шутить на тему новой свадьбы Агаты и подтрунивать над "непроизносимой" фамилией Муцениеце.

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Миллион дел
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"Агата Мороз! Приглашаем всех на нашу свадьбу", - резюмировала Муцениеце. После этого Дарья отметила, что Прилучный потерял свой шанс, а Агата извинилась за шутку перед супругом.

Стоит отметить, что год назад вокруг Павла Прилучного и Агаты Муцениеце разразился нешуточный скандал. Общественность шокировала новость о том, что актер якобы избил жену и запер ее дома. О рукоприкладстве Павла сообщила пиарщица Агаты, а позже в полиции подтвердили факт вызова правоохранителей в связи с домашним насилием по адресу проживания звездного семейства. Павел никак не комментировал эту ситуацию. Муцениеце же принялась с жаром опровергать случившееся. Актриса с завидной регулярностью стала публиковать фото и видео мужа и детей в своем блоге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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