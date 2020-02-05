2020-02-05T19:12:56+03:00
Звезды

"Спасибо тебе, моя любовь": Анастасия Костенко родила бывшему мужу Бузовой третью дочь

Дмитрий Тарасов на седьмом небе от счастья
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов.Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями во второй раз. Модель родила футболисту лапочку-дочку. Таким образом малышка стала третьим ребенком спортсмена. От первого брака с Оксаной Пономаренко подрастает десятилетняя Ангелина.

"Спасибо тебе, моя любовь", - обратился Дмитрий Тарасов к жене и разместил несколько снимков любимой женщины с младенцем на руках. Судя по всему Анастасия Костенко рожала без футболиста. Во всяком случае ранее он заявлял, что находится на сборах в Турции.

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Любовь удивительна!
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Третья наследница Тарасова появилась на свет в элитном госпитале в Подмосковье. Девочка родилась достаточно крупной - при росте в 52 см малышка весит 3390 граммов. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, ведь ее мама и папа достаточно высокие. Так, рост Дмитрия - 192 см, а Анастасии - 174 см.

Настя сразу после родов тоже опубликовала фотографии с дочкой. Теперь сбылась ее давняя мечта - она стала мамой погодок. Старшей дочери Милане еще нет и двух лет. Девочка родилась 10 июля 2018 года. "Любовь удивительна! Когда встречаются два искренне любящих друг друга сердца, она способна умножаться с каждым годом. Добро пожаловать в наш мир, доченька! 05/02/2020. 17:05", - подписала модель черно-белые кадры.

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Спасибо тебе, моя любовь
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За день до родов Костенко делилась в блоге своими размышлениями. Она сообщила, что находится на 38-й неделе беременности и пребывает дома.

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38 weeks pregnant
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"Ох, ажиотаж катастрофический! Нет поста- «родила». Выставила сториз - «это старый, рожает 100%». Нет, не родила. Из нового - успехи Милаши. Она как будто бы чувствует, что скоро на два-три дня меня не будет рядом. Не отпускает от себя, целует, зовет и отталкивает всех, когда идем играть. Если честно, она так выросла за эти дни!", - написала модель.

Она пожаловалась на сложности последнего триместра: "Днем хочется спать, но я активно занимаюсь уборочкой. Ночью наоборот, каждый раз напрягаюсь от тренировочных. Страх не успеть попасть в роддом. Не беспокойтесь, у нас будет доченька...".

ИСТОЧНИК KP.RU

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