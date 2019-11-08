Дмитрий Тарасов рассказал о домашнем насилии

Дмитрий Тарасов вторые сутки находится под огнем критики. Причиной стало заявление футболиста о том, что он его молодая жена Анастасия Костенко "пока не беременная, может сразу получить леща!". Футболист вынужден объяснить свои слова, сказанные в интервью другу T-Killah, дабы развеять сомнения и расставит все точки над "i".

"Вчера была годовщина смерти отца и еще я приболел, было совершенно не до сплетен. Решил, что будет лучше ответить в видеоформате. Прежде чем делать выводы, нужно разобраться и обращать внимание на важные детали", - обратился Дмитрий Тарасов к подписчикам своего блога.

Футболист заявил, что его слова были вырваны из контекста: "Давайте изначально посмотрим на то, как назывался влог, в котором мы с женой снимались. «Как доехать и не развестись» и «Тарасов против Костенко». Мы изначально хотели вывести на эмоцию, шутить, позлить своих жен. Обсудить те темы, которые мы в реальной жизни не допускаем. А все обратили внимание на одну фразу, вырванную из контекста".

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова в 2012 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

По словам Дмитрия, ему кажется странным, что все кинулись обсуждать тему про избиение. "Меня эта точно тема не касается. Тема домашнего насилия для меня конечно же неприемлема. Я воспитывался в хорошей семье, с правильными традициями. Я сам являюсь отцом двух дочерей. Понимаю, что в дальнейшем они выйдут замуж, и у них будут такие же отношения, какие я им показываю", - заверил спортсмен.

Напомним, Дмитрий Тарасов три раза был женат. Нынешняя избранница футболиста Анастасия Костенко в настоящее время беременна вторым ребенком. Пара воспитывает годовалую дочь Милану. Во время той самой беседы с T-Killah бывший муж Ольги Бузовой сообщил, что бывает недоволен Костенко. "Есть красная зона, куда заходить нельзя. Пока не беременная, может сразу получить леща!", - сказал, как отрезал, бывший игрок "Локомотива".

Поклонники сразу вспомнили, что буквально на днях Ольга Бузова, вторая жена Тарасова, призналась, что является жертвой домашнего насилия. Поющая ведущая не называла имен. Однако до сих пор все происходящее у нее перед глазами. "Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи...", - поделилась сокровенным звезда.