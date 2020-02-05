2020-02-05T23:17:40+03:00
Звезды

Наталья Бочкарева тайно вышла замуж и обвенчалась с личным помощником

После благополучного исхода «кокаинового дела» актриса вышла в свет с новым супругом [видео, эксклюзив kp.ru]
Елена ПЕТРОВА
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После благополучного исхода «кокаинового дела» актриса вышла в свет с новым супругомПосле благополучного исхода «кокаинового дела» актриса вышла в свет с новым супругомФото: Борис КУДРЯВОВ
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После нескольких напряженных месяцев уголовного дела в жизни 39-летней звезды сериала «Счастливы вместе» наконец наступила белая полоса. Напомним, в сентябре прошлого года Наталью Бочкареву задержали за рулем автомобиля, при себе у актрисы был кокаин. Видео, на котором артистка признаётся, что спрятала наркотик в белье, облетело Сеть, и с тех пор жизнь знаменитости превратилась в кошмар. За хранение кокаина Наталье грозил реальный срок, но к счастью для неё, дело закончилось штрафом в 30 тысяч рублей. Суд учёл, что актриса ранее не привлекалась к уголовной отвественности, а кроме того, загладила вину, переведя деньги в один из благотворительных фондов.

Все месяцы, сколько шло расследование, Бочкарева почти не появлялась на публике и не общалась с прессой. Однако, вечером 5 февраля актриса пришла на светскую премьеру фильма «Джентельмены» и с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке. Сопровождал ее мужчина в деловом костюме, чувства к которому Наталья демонстрировала без всякого смущения. Под руку с загадочным спутником звезда появляется на кинопремьерах и фестивалях с 2018 года, однако, никогда не представляла его прессе. Известно, что любимого мужчину «Даши Букиной» зовут Роман, по словам знакомых, он личный помощник Бочкаревой в ее школе актерского мастерства. Вот уже два года пара живет в московской квартире звёзды с ее детьми от первого брака с адвокатом Николаем Борисовым - 13-летним Иваном и 11-летней Машей. В интервью артистка как-то призналась, что «все эти игры в помолвки и свадьбы» ей неинтересны, но потом, видимо, передумала - и на безымянном пальце заблестело обручальное кольцо.

- Да, они с Романом поженились в прошлом году и даже обвенчались, - рассказал kp.ru друг семьи. - Наташа очень достойная женщина, талантливая, много работает и занимается благотворительностью, абсолютно не выпячивая это. Мы все желаем ей счастья в семейной жизни.

Между тем, сама актриса подтверждать свой статус замужней женщины не торопится: вопрос «КП», можно ли Наталью поздравить со свадьбой, ее помощники оставили без ответа.

Наталья Бочкарева появилась на кинопремьере с новым мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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