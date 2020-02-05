2020-02-05T23:05:47+03:00
В мире

Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа

Сенатор признал, что его «вердикт» не приведет к отстранению президента от власти
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Митт РомниМитт РомниФото: REUTERS
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Сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что проголосует за импичмент президенту США Дональда Трампа по обвинению в превышении полномочий. По его словам, принять другое решение ему не позволяют совесть и присяга.

«Я признаю, что мой вердикт не приведет к отстранению президента», - сказал он, выступая в Сенате.

Напомним, на 5 февраля перенесли итоговое голосование по импичменту главы Белого дома. Накануне на заключительных прениях на слушаниях по импичменту в Сенате сторона защиты Трампа призвала американских законодателей прекратить «ангажированную процедуру» расследования в отношении действующего главы государства.

Сам глава Белого дома назвал все обвинения в свой адрес «абсурдными», в том числе и пункт о попытках помешать конгрессу расследовать его «преступления», из-за которых американскому лидеру грозит импичмент.

Как писал сайт kp.ru, большинство в Сенате принадлежит республиканцам, поэтому у противников американского лидера не хватит поддержки для отстранения главы государства от власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Республиканец Митт Ромни решил голосовать за импичмент Трампа
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