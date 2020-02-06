2020-02-06T17:18:32+03:00
Здоровье

Можно ли заразиться от кошек и надо ли натираться химикатами: ВОЗ развеяла главные мифы о коронавирусе

Ажиотаж вокруг вируса заставляет людей искать весьма странные способы "защиты", некоторые из которых могут даже навредить
Ася КУЗНЕЦОВА
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала опровержение самых популярных мифов, возникших на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа.Всемирная организация здравоохранения опубликовала опровержение самых популярных мифов, возникших на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа.Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения опубликовала опровержение самых популярных мифов, возникших на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа. Среди них бытовые источники заболевания, наиболее уязвимые к вирусу люди, а также вымышленные средства лечения и профилактики заражения.

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Фото: Рушан КАЮМОВ

Ранее исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным программам Майкл Райан заявил на брифинге, что "нет подтвержденных, эффективных лекарств от нового коронавируса".

Однако врачи Таиланда совершили попытку лечения коронавируса комбинацией препаратов от СПИДа и гриппа. Минздрав страны сообщил 2 февраля о том, что для лечения 71-летней китаянки в Бангкоке с тяжёлыми симптомами пневмонии нового типа медики протестировали сочетание препарата против СПИДа "Лопинавир / Ритонавир" и лекарства от гриппа "Осельтамивир". Спустя 48 часов после применения препаратов, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

На сегодняшний день в мире зафиксировано 28 276 заболевших. Жертвами коронавируса стали 565 человек, из них 1 пациент умер в Гонконге, а 1 на Филиппинах. Специалисты смогли вылечить 1 173 человека, все они выписаны из больниц.

5 февраля российские власти эвакуировали 144 россиянина, пожелавших покинуть Ухань и провинцию Хубэй. Все они поселены на 2 недели в санаторий "Градостроитель" в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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