"Быдло буду называть маргиналами": Водонаева пообещала стать умнее и снова оскорбила россиян

Алена Водонаева вновь заставила говорить о себе. При этом повод все тот же - модель снова оскорбила россиян из-за материнского капитала.Девушка пообещала, что теперь будет выбирать выражения. Но, похоже, этому не бывать.

Алена Водонаева оказалась в центре скандала после того, как в своем блоге написала, что увеличение маткапитала приведет к тому, что "быдло станет рожать ради денег": "Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона".

Появившись в студии программы "Центральное телевидение", звезда "Дома-2" попыталась остудить накал страстей. Водонаева назвала ошибкой использование слова "быдло". Гламурная модель пообещала быть умнее и даже придумала новое оскорбление для россиян.

"Дело не в бедных. Моя ошибка была в том, что произнесла слово некрасивое «быдло», именно за него меня все начали порицать. В следующий раз буду умнее и называть такую социальную прослойку маргиналами, потому что так приличней звучит. Но сути это не меняет", - сообщила девушка.

Алена настроена самым решительным образом. Она не намерена отступать от собственных принципов. "Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу?", - негодует Алена.

Напомним, скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально: "Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный".

Высказался и певец Шура. Артист не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".

Меж тем, шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег: "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека".

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей, отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

А депутат Виталий Милонов не сдержал эмоций и вовсе заявил: "Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм. Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей по закону об оскорблении общества. "Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф - 100 миллионов. Пускай платит", - сказал на пленарном заседании политик.

Водонаева пообещала "быдло" называть "маргиналами".Алена Водонаева обещает быть умнее. Теперь рожающих ради маткапитала будет называть "маргиналами", потому что так приличнее звучит

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