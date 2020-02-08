В Таиланде солдат написал в соцсети «смерть неизбежна» и расстрелял 17 человек
В тайском городе Накхонратчасима произошла трагедия. Солдат местной воинской части по имени Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) написал в своём фейсбуке зловещий пост: «Смерти не избежит никто».
На следующий день, в субботу вечером, он похитил по месту службы оружие, подъехал на машине к одному из торговых центров, где в выходной день было особенно много посетителей, и устроил беспорядочную стрельбу. Погибло по меньшей мере 17 человек. Среди них несколько сослуживцев, остальные местные жители.
Люди выбегают из торгового центра на северо-востоке Таиланда.
В Таиланде солдат расстрелял 17 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
В худших традициях эры социальных медиа, начав «шутинг», мужчина запостил с мобильника в соцсетях издевательскую фразу «Должен ли я сдаться?»; к счастью, через пару минут этой медиа-забаве пришёл конец — аккаунт был заблокирован за пропаганду насилия.
Торговый центр, где солдат устроил стрельбуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Увы, блокировать самого боевика так легко не удалось — он захватил порядка десяти человек в заложники и укрылся с ними в торговом центре. Уцелевшие свидетели, судя по поведению Джакрапанта, предполагают, что у него имеются проблемы с психикой. Город Накхонратчасима, где произошла трагедия, находится в глубине страны, вдали от Бангкока и популярных среди россиян прибрежных туристических зон.
Кадры с камер наблюдения, на которых видно, как стрелок ходит внутри торгового центра..
На момент написания заметки спецназ оцепил торговый центр и проводил операцию по нейтрализации убийцы.
Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU