2020-02-08T18:34:04+03:00
В мире

В Таиланде солдат написал в соцсети «смерть неизбежна» и расстрелял 17 человек

Место трагедии находится вдалеке от туристических зон, но опасность до сих пор сохраняется
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Увы, блокировать самого боевика так легко не удалосьУвы, блокировать самого боевика так легко не удалосьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В тайском городе Накхонратчасима произошла трагедия. Солдат местной воинской части по имени Джакрапант Томма (Jakrapanth Thomma) написал в своём фейсбуке зловещий пост: «Смерти не избежит никто».

На следующий день, в субботу вечером, он похитил по месту службы оружие, подъехал на машине к одному из торговых центров, где в выходной день было особенно много посетителей, и устроил беспорядочную стрельбу. Погибло по меньшей мере 17 человек. Среди них несколько сослуживцев, остальные местные жители.

Люди выбегают из торгового центра на северо-востоке Таиланда.

В Таиланде солдат расстрелял 17 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Таиланде солдат расстрелял 17 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS

В худших традициях эры социальных медиа, начав «шутинг», мужчина запостил с мобильника в соцсетях издевательскую фразу «Должен ли я сдаться?»; к счастью, через пару минут этой медиа-забаве пришёл конец — аккаунт был заблокирован за пропаганду насилия.

Торговый центр, где солдат устроил стрельбу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговый центр, где солдат устроил стрельбуФото: GLOBAL LOOK PRESS

Увы, блокировать самого боевика так легко не удалось — он захватил порядка десяти человек в заложники и укрылся с ними в торговом центре. Уцелевшие свидетели, судя по поведению Джакрапанта, предполагают, что у него имеются проблемы с психикой. Город Накхонратчасима, где произошла трагедия, находится в глубине страны, вдали от Бангкока и популярных среди россиян прибрежных туристических зон.

Кадры с камер наблюдения, на которых видно, как стрелок ходит внутри торгового центра..

На момент написания заметки спецназ оцепил торговый центр и проводил операцию по нейтрализации убийцы.

Военный Таиланда расстрелял людей в торговом центре и выложил видео в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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