"Шахтерам покажите вашу мозоль": Светлана Лобода жалобами на тяжкую долю разозлила россиян

Светлану Лободу коллеги по шоу-бизнесу называют не иначе как "трудяга" и "трудоголик". Певица на сцене выкладывается по полной, отдавая всю себя целиком любимым зрителям. Любое выступление артистки сопровождается ярким и красочным шоу, звездой которого становится бывшая солистка группы "ВИА Гра". Однако недавнее сообщение матери двух чудесных дочек по-настоящему разозлило россиян.

Светлана Лобода активно ведет соцсети. В блоге она размещает не только фотографии в купальниках и снимки пооткровеннее. Звезда часто публикует изнанку жизни артиста. Не так давно она показывала опухшие и посиневшие после выступления ноги. И вот на днях разместила фото своей стопы с сорванной мозолью. Зрелище, надо сказать, не для слабонервных.

lobodaofficial Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?

"Полетела в Мексику на три дня забрать деток. Вернувшись, после 17 часов полета сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 03:30 ночи. Проснулась в 08:00, примерка костюмов и снова репетиция. Пять часов отзанимались и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление!", - написала Светлана.

В итоге она вернулась домой лишь к часу ночи. "Легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки-ноги. Вам еще кажется профессия артиста привлекательно легкой?", - обратилась она к поклонникам.

Вероятно, Лобода хотела своим сообщением вызвать сочувствие или сострадание. Вот только россияне, напротив, разозлились на звезду. Многим не понравилось, что певица выставила на потребу публики такое натуралистичное фото, а также пыталась давить на жалость. Они буквально набросились на артистку с гневной отповедью.

"А другая любая профессия привлекательно легкая за меньшие деньги?", "А вы думаете, профессия шахтера легче? Только она мало оплачиваемая...", "На стройке не работали, там мозоли побольше", "Шахтерам и спасателям покажите вашу мозоль, они оценят", "Интересно, кого пытается разжалобить Светлана Лобода? Может, шахтеров в забое или дворников, а, может, посудомойщиц или нянечек в хосписах?", "Гонорары соответствуют отдаче, зачем это нам?", "Надо было надевать удобную обувь. Нефиг на каблуках ходить", "Она хоть мозоли натерла, так зарплату получит - душу будет греть, а тут получишь, не успеешь оглянуться, - денег нет", "Выпендриваться про тяжелый труд - не артистам точно!", "Наше общество предпочитает артистам больше платить, чем врачам и учителям", "Шахтеры намного нужнее, чем звезды шоу-бизнеса, отвлекающие народ от реальных проблем", "Меняй профессию и не жалуйся!", "Без врачей мы загнемся, а без песенок поживем", - делятся своим мнением обыватели.