"Ира пьет": Отиеву бросил молодой любовник

Ирина Отиева по сей день тяжело переживает скандал, который разразился после того, как она открыла душу помощникам Андрея Малахова. Откровения певицы, которую показали на всю страну в халате и ночнушке, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Также в эфире прозвучали заявления - мол, звезда 90-х спивается, находится в депрессии и ее нужно немедленно спасать. И вот на днях стали известно новые детали личной жизни знаменитости.

"На самом деле хорошо, что Иру показали в таком виде. Иначе бы она так и сдохла. Может, хоть это поможет что-то изменить в ее жизни", - огорошил признанием давний друг Ирины Отиевой - стилист Джордж Ровалс.

По словам мужчину, у певицы и впрямь серьезные проблемы с алкоголем.

" Я много лет с ней дружу. Начал замечать, что Ира отвечает как-то нескладно и при разговоре теряет равновесие. «Ира, не надо пить! - говорил я. - Это здоровью вредит». Когда я находился рядом, она меня слушалась. Но стоило мне исчезнуть, опять отбивалась от рук", - сокрушается мужчина.

Одно время Отиева преподавала в Гнесинке. Но сейчас осталась без работы. Личная жизнь тоже не складывалась. С продюсером Алексеем Данченко, отцом ее дочери Златы, она давно рассталась.

А потом у нее появился любовник. В Марте Бабаяне, который младше певицы на 18 лет, она души не чаяла. Мужчина выступает под сценическим именем Родион Роус.

"Ходил к ней заниматься вокалом. И Ира в него влюбилась. Они уже жили вместе. Собирались пожениться. А потом этот козел ее бросил. Видимо, понял, что с нее уже нечего брать. Ира очень болезненно переживала его предательство. Вот и начала выпивать. Это продолжается уже пять-шесть лет", - цитирует друга "Экспресс газета".

Он заявил, что в последнее время Отиева сидит дома и даже на улицу не выходит. Единственным спасением певицы стилист видит работу. "Да, Ира пьет, но голову не теряет. Лучше бы дали ей работу, тогда было бы не до выпивки", - резюмировал Ровалс.

Напомним, заслуженная артистка России ранее заверила, что стала жертвой спланированной провокации со стороны Андрея Малахова и его сотрудников. Ирина Отиева была дома с высокой температурой и ждала в гости дочь и подругу, но вместо них к ней нагрянули сотрудники Малахова с букетом цветов. Женщина впустила их в квартиру, не подозревая, что ее будут снимать на скрытую камеру. По словам 61-летней исполнительницы, она встретила их "как добрая армянка", пригласила за стол, накормила и напоила. Пока Отиева откровенно жаловалась незваным гостям на жизнь и употребляла с ними алкоголь, другие сотрудники Малахова пришли к ее матери.

В это же время дочь Отиевой срочно вызвали в студию "Прямого эфира". Там уже собрались знакомые артистки, чтобы обсудить, как спасать 61-летнюю певицу. Многие коллеги артистки считают, что ей надо преподавать, так как из-за последствий алкоголизма ее связки могли сильно пострадать, и вернуться на сцену она не сможет. Сама звезда 90-х признается, что уже ни о чем не мечтает. Много лет назад ее предали друзья и родные. "Было бы неплохо убраться отсюда поскорее. Это был бы лучший вариант. Мне тяжко. Я мучаюсь. Даже места на кладбище купила для мамы и себя...", - с горечью призналась Ирина Отиева.