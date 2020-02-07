Молодые и красивые: редкие фото умершей от рака Алены Бондарчук и Федора Бондарчука растрогали публику

Константин Крюков вырос в очень известной семье. Его бабушка - актриса Ирина Скобцева, дед - Сергей Бондарчук, мама - актриса Алена Бондарчук, а дядя - Федор Бондарчук. Однако Костя очень долго о карьере актера не задумывался. Его путь в профессию был неожиданным и очень успешным. Сейчас он один из самых востребованных молодых артистов. 7 февраля ему исполнилось 35 лет.

"Сегодня мне 35! Я счастлив жить свою жизнь и благодарю Бога за семью, жену и верных друзей! Спасибо за утреннее солнце на небе и в душе! Спасибо всем, кто поздравляет! Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути! Всех обнимаю! Ура!", - написал Константин Крюков в блоге, разместив фото, на котором позирует на фоне праздничного торта, готовясь задуть свечи. Рядом с актером - его любимая жена Алина Алексеева, с которой он счастлив в браке вот уже шесть лет.

kkrukov Сегодня мне 35!

К слову, она поздравила мужа, опубликовав черно-белый снимок. "Как же круто, что ты есть! Как прекрасно, что у нас есть наша жизнь! А «пока есть жизнь, в ней есть и счастье. И много, много счастья впереди!». С Днем рождения, любимый!", - обратилась Алина к супругу.

lisiixvost Как же круто, что ты есть!

Трогательно поздравил родственника с юбилеем и его двоюродный брат Сергей Бондарчук. Сын Федора Бондарчука разместил серию редких фотографий, на которых запечатлены его самые близкие люди в семейном кругу. Но большинство снимков посвящены, конечно же, Косте.

"Мой старший брат! С Днем рождения! Ты все знаешь сам! Я тебя очень люблю. Всегда рядом! Нас ждут великие дела!", - подписал кадры Бондарчук-младший.

Подписчики оставили массу теплых слов в адрес именинника. Однако особое внимание публики привлекли два снимка. Они-то и растрогали публику больше всего.

На одном из них молодой Федор Бондарчук держит на руках маленького сына Сережу и обнимает племянника Костю на фоне новогодней елки. Режиссера практически невозможно узнать - в кадре у него густые черные волосы.

seregabondar С Днем рождения!

А на втором фото предстает мама Константина - актриса Алена Бондарчук рядом с сыном и маленьким племянником. Кадр сделан на курорте. Звездное семейство решило пообедать на свежем воздухе. Вероятно, кафе находится рядом с морем. Костя и Сережа запечатлены с голым торсом, а Алена Бондарчук замоталась в полотенце. От загоревшей и очень красивой актрисы невозможно отвести глаз.

Алена Бондарчук с сыном Константином Крюковым и племянником Сергеем Бондарчуком-младшимФото: Личный архив

Как известно, Костя был очень близок с родительницей. Актриса была прежде всего мамой для него и занимала во многих вопросах его сторону. Алены не стало в 2009 году. Причиной смерти 47-летней актрисы было онкологическое заболевание. "Тогда впервые в жизни я ощутил себя абсолютно беззащитным", - признавался Крюков в эфире "Судьба человека".

По словам актера, в 2008 году мать сказала ему, что серьезно больна. Он в это время был на съемках и считал, что родительница сможет победить смертельную болезнь. "Я не могу сказать точно, был шанс или нет у нее победить рак. Если бы был, его бы использовали. Надежда есть до последнего момента. Она лечилась и в Москве, и в Израиле. Будучи в этом состоянии болезни она и меня, и Федора, своего брата, многому научила. Она стойко это все переносила", - делился он сокровенным с Борисом Корчевниковым.

Константин Крюков заявил, что мама никогда не теряла любви к жизни, веры в Бога, в себя и в добро. "Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось, чтобы она была в этот момент рядом со мной", - заметил актер.

Константин Крюков не собирался идти в актерскую профессию. Молодой человек получил далекую от театра и кино профессию. В 16 лет он стал одним из самых молодых специалистов по драгоценным камням. А потом получил юридическое образование. Однако, как говорят, от судьбы не уйдешь. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда Константин появился на экранах в роли "Джоконды" в фильме "9 рота". Алена Бондарчук попросила тогда своего брата Федора Бондарчука снять сына в этом фильме. Режиссер тогда переживал из-за затянувшегося кастинга, вот сестра и предложила выход. С тех пор карьера Крюкова как актера пошла в гору.