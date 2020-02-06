"Ой, плохо! Я умираю, сегодня мой последний день": с Любовью Успенской случилась истерика из-за дочери

Скандал с родной дочерью Татьяной Плаксиной больно ударил по Любови Успенской. Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано. В особняке певицы который день дежурят врачи. У нее артистки постоянные истерики, она находится на грани инсульта.

Здоровье Любови Успенской сильно пошатнулось. Причина всему - тяжелая болезнь, ссора, а потом и откровения на всю страну единственной дочери Татьяны Плаксиной. Разругавшись с мамой, Таня ушла из дома и не появлялась несколько дней, не отвечала на звонки. А потом неожиданно пришла в студию программы "Звезды сошлись" и раскрыла правду о жизни с родительницей.

Сердце Успенской разрывается от боли и переживаний. На нее невозможно смотреть без слез. Даже Андрей Малахов, много чего повидавший за годы своей работы, едва не разрыдался, увидев, в каком состоянии находится некогда цветущая королева шансона.

Фото: Телеканал "Россия"

Успенская пустила в свой роскошный особняк телеведущего, чтобы впервые рассказать, как она живет и что чувствует после чудовищных откровений единственного ребенка, ради которого она готова на все. Как только Андрей переступил порог дома 65-летней певицы, она разразилась горькими рыданиями.

"Я живу, как в аду. Я еле встала с постели, у меня доктора не уходят из дома, потому что мне все время плохо. У меня какое-то состояние, что я умираю, сегодня мой последний день", - еле подбирая слова, сообщила рыдающая Успенская в то время, как Малахов предпринимал попытки ее успокоить. Он поправлял шелковые подушки и гладил певице руку.

"Ой, плохо! Андрей, мне врачи все время делают какие-то уколы. Я теряла сознание. У меня давление было на грани инсульта. Мне сейчас так плохо, я не могу уже говорить. Может, позовем врача?", - взмолилась Любовь Залмановна и попросила остановить съемку.

Медики, увидев, что у артистки истерика, поставили ей капельницу. После этого она продолжила изливать душу телеведущему. Знаменитость выразила мнение, что на ее дочь кто-то оказывает негативное влияние. Певица уверена, что по своей воле Татьяна бы не стала говорить тех ужасных вещей, которые она озвучила.

"Я не узнаю свою дочь. Как будто бы это другой человек. Как будто это не Таня, которую я боготворила, которая была моей музой. Все то время, пока она была в тяжелом состоянии, я пыталась скрыть это от всех. Я всегда подозревала, что негодяи какие-нибудь воспользуются ее тяжелым положением. Я объявила, что моя Танечка находится на лечении", - пустилась в путаные объяснения расстроенная Успенская в эфире шоу "Прямой эфир".

Фото: Телеканал "Россия"

Малахов не смог скрыть, что сильно обеспокоен тем, как выглядит звезда. На нем не было лица от переживаний за давнюю подругу.

uspenskayalubov_official Любовь Успенская доверилась Андрею Малахову

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