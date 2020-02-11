Налоговая разыскивает Алену Водонаеву за долги

После неосторожных высказываний о рожающем быдле и призыве «не рожать рабов этому государству» Алена Водонаева переживает непростые времена. В соцсетях хейтеры затравили телеведущую, в Госдуме — предложили оштрафовать, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию. Ей грозит уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», наказание — до шести лет за решеткой.

А теперь звезду «Дома-2» разыскивает налоговая служба. Как выяснил сайт kp.ru, в ИФНС №28 по Москве ждут оплаты транспортного налога на сумму 44 895 рублей плюс пени — 659 рублей. Кроме того, за имущество в Московской области (там у Алены дача) налоговики недополучили от блогерши 643 рубля, а в Геленджике, где квартира у родителей Водонаевой, она осталась должна 768 рублей. Таким образом, телеведущая рискует стать невыездной — минимальный порог долгов, при которых не выпускают за границу, составляет 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее появилась информация, что на Алену Водонаеву написала заявление в Генеральную прокуратуру многодетная мать Татьяна Иванова. Женщина считает высказывания модели унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

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Грозит статья 282: Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва "не рожать рабов"

На звезду "Дома-2" пожаловалась многодетная мать (подробности)

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