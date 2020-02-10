Грозит статья 282: Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва "не рожать рабов"

Алену Водонаеву вызвали в полицию. Поводом для разбирательств послужило высказывание модели об абортах и демографии, которое вызвало бурные дискуссии в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Телеведущая уже пообещала, что не собирается "брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку".

Полицейские намерены обсудить с Аленой Водонаевой скандальную публикацию в ее блоге. Модели грозит статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.

Истцом выступило некое физическое лицо. Как рассказала адвокат телеведущей Екатерина Гордон, в письме фигурирует несколько цитат из публикации Алены, посвященной абортам: "В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем", "Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка", "Не надо рожать рабов этому государству".

"Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой", - отметила Гордон.

Сама Водонаева заявила, что готова ответить на все вопросы полицейских. "В этом письме фигурируют вырванные из контекста фразы, которые до этого цитировали все центральные телеканалы с целью дискредитировать меня. Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку", - цитирует Super.

Ранее появилась информация, что на Алену Водонаеву написала заявление в Генеральную прокуратуру многодетная мать Татьяна Иванова. Женщина считает высказывания модели унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

Напомним, скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально: "Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный".

Высказался и певец Шура. Артист не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".

Меж тем, шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег: "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека".

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей, отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

А депутат Виталий Милонов не сдержал эмоций и вовсе заявил: "Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм. Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей по закону об оскорблении общества. "Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф - 100 миллионов. Пускай платит", - сказал на пленарном заседании политик.

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