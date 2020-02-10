2020-02-10T21:12:32+03:00
Звезды

Грозит статья 282: Водонаеву вызвали в полицию из-за призыва "не рожать рабов"

На звезду "Дома-2" пожаловалась многодетная мать
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Полицейские намерены обсудить с Аленой Водонаевой скандальную публикацию в ее блогеПолицейские намерены обсудить с Аленой Водонаевой скандальную публикацию в ее блогеФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Алену Водонаеву вызвали в полицию. Поводом для разбирательств послужило высказывание модели об абортах и демографии, которое вызвало бурные дискуссии в соцсетях, на телевидении и даже в Госдуме. Телеведущая уже пообещала, что не собирается "брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку".

Полицейские намерены обсудить с Аленой Водонаевой скандальную публикацию в ее блоге. Модели грозит статья 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Она предполагает наказание от штрафа в 300 тысяч рублей вплоть до лишения свободы на шесть лет.

Истцом выступило некое физическое лицо. Как рассказала адвокат телеведущей Екатерина Гордон, в письме фигурирует несколько цитат из публикации Алены, посвященной абортам: "В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем", "Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка", "Не надо рожать рабов этому государству".

"Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой", - отметила Гордон.

Сама Водонаева заявила, что готова ответить на все вопросы полицейских. "В этом письме фигурируют вырванные из контекста фразы, которые до этого цитировали все центральные телеканалы с целью дискредитировать меня. Я, как законопослушный гражданин, обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских. Я не собираюсь брать свои слова обратно и готова прокомментировать каждую свою строчку", - цитирует Super.

Ранее появилась информация, что на Алену Водонаеву написала заявление в Генеральную прокуратуру многодетная мать Татьяна Иванова. Женщина считает высказывания модели унижением ее человеческого, женского и материнского достоинства, так как она не имеет возможности зарабатывать большие деньги.

Напомним, скандальное высказывание звезды "Дома-2" вызвало неоднозначную реакцию общественности. Так, бывший любовник Водонаевой по телестройке Степан Меньщиков посоветовал девушке аккуратнее подбирать слова, иначе все может закончиться печально: "Она малообеспеченных людей называет нищебродами и быдлом - вот ее ошибка. Потому что рано или поздно это «быдло» и «нищеброды» могут ее завалить где-нибудь в подворотне за ее язык остроумный".

Высказался и певец Шура. Артист не исключил, что "бомжи начнут рожать" и даже предложил свой вариант, чтобы они не смогли заработать "легкие" деньги: "Рекомендую выдавать презервативы бомжам. А то они ради миллиона будут готовы на все".

Меж тем, шоумен Рустам Солнцев не согласился с Водонаевой, что кто-то будет рожать детей ради денег: "Позиция сноба, я против. Это проблема безденежья россиян, полного безденежья. Нельзя категорично к этому подходить. Она судит со своей колокольни очень обеспеченного человека".

В свою очередь, продюсер Иосиф Пригожин, комментируя слова телеведущей, отметил: "Она имеет право на свое мнение. Но оскорблять людей она не имеет права".

А депутат Виталий Милонов не сдержал эмоций и вовсе заявил: "Эту накрашенную проститутку надо проверить на экстремизм. Это диверсия. Это призыв к убийствам. Президент бьется за рождаемость в России. Вся работа на это направлена. И тут выходит расфуфыренная дура и думает, что за это ей ничего не будет? Как бы не так! Мы ее отправим не «Дом-2» строить, а лес пилить в Сибирь. Пусть поживет годик в ссылке, проветрит мозги. Потом такую чушь писать не станет".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Водонаеву бесстыдницей и предложил оштрафовать ее на 100 миллионов рублей по закону об оскорблении общества. "Мимо хамства проходить нельзя: она оскорбила людей, наших граждан, причем еще присвоив им определенный статус. Бесстыдница! В этом случае штраф - 100 миллионов. Пускай платит", - сказал на пленарном заседании политик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Надо проверить на экстремизм": Милонов отреагировал на слова Водонаевой о материнском капитале

Скандальная звезда «Дома-2» раскритиковала материнский капитал (подробности)

"Проститутка посоветовала «не рожать рабов»": многодетный Охлобыстин и Водонаева разругались из-за абортов

Актер набросился на звезду "Дома-2" после ее неоднозначного высказывания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банки начнут изымать квартиры: Часть россиян прекратила платить по ипотеке
"Вы это читали?": Ведущая ВГТРК расхохоталась во время телесюжета про выплаты льготникам
Пассажира, летевшего из КНР в Россию, госпитализировали с симптомом коронавируса
В Манчестере неизвестный напал с ножом на прохожих
В Москве задержали еще двоих участников розыгрыша про коронавирус в метро
Закон о маткапитале за первого ребенка могут принять к 20 февраля
Минздрав: Каждый третий в России "тихий алкоголик"
СК проводит проверку по факту избиения школьника мачехой за неправильно написанную букву
МИД РФ: Россия эвакуировала из провинции Хубэй всех соотечественников, кто желал покинуть КНР
Названы самые популярные в 2020 году подержанные авто
Прокуратура Украины возбудила уголовное дело за выдачу жителям Донбасса паспортов ЛНР
В Турции сообщили о гибели пяти военных при обстреле сирийскими войсками
В Аварии на Кутузовском проспекте погиб один человек
Генсек ООН приедет в мае в Москву на празднование Дня Победы
Американский боец Джефф Монсон сдаст ЕГЭ по истории в Подмосковье
Тайская компания выплатит два миллиона рублей за погибших детей
Чудом приземлился: Лайнер Wizz Air еле справился с посадкой из-за мощного шторма Ciara
В Роспотребнадзоре опровергли данные о существовании вакцины от коронавируса
#ПочтаПобеды: одинокая труженица тыла ждет ваших писем
В России под наблюдением медиков остаются 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
В Киеве вандалы облили зеленкой памятник советскому генералу Ватутину
В Нафтогазе сообщили о "вдохновении" поработать над новыми судебными исками к Газпрому
Обрушившийся на Европу шторм Сиара принесет в Москву снегопад и метель
Парад Победы в 2020 году на Красной площади будет длиться 1,5 часа
ФАС: Многократное завышение цен на медицинские маски в России - "экономическое мародерство"
Момент спасения пострадавших в Таиланде детей попал на видео
Прокурорпопросил 16 лет колонии для генерала СК Дрыманова
"Верхушка айсберга": Глава ВОЗ заявил о более широком распространении коронавируса