«Спасибо за танцы на костях»: родители Алены Водонаевой заплатят ее долги по налогам

Телеведущая и экс-звезда «Дома-2» Алена Водонаева поспешила опровергнуть новости о долгах перед налоговой инспекцией. Напомним, как выяснилось, она недоплатила сразу несколько обязательных взноса: имущественные налоги по двум объектам — в Московской области и Геленджике (там у блогерши живут родители) и транспортный налог.

Если квартирные долги невелики - 643 и 768 рублей соответственно, то за «ласточку» с Алены требуют 44 895 рублей плюс пени — 659. Суммы, конечно, некритичные, но этого достаточно, чтобы стать невыездной: при долге в 30 тысяч за рубеж уже не выпускают.

Между тем, сама Водонаева появлением подобных новостей возмутилась. Во-первых, за квартиры и дачи у нее, мол, все заплачено, а во-вторых, такие сообщения телеведущая расценила как «танцы на костях».

- За автомобиль я должна была заплатить в январе (всегда плачу в этом месяце), и пока не успела. Видно, наверное, по каким причинам не успеваю? - написала звезда Инстаграма, недвусмысленно намекая, что после скандального высказывания ее затаскали по всевозможным инстанциям. - Попросила маму с папой сходить заплатить налог, через 30 минут вопрос решится. Спасибо за танцы на костях.

Напомним, положение телеведущей сейчас действительно незавидное. Вот уже месяц Водонаева расхлебывает последствия своего поста в соцсетях на тему абортов, где позволила себе неоднозначные фразы: «В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем», «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка», «Не надо рожать рабов этому государству» и т. д.

Эти слова возмутили не только борца за нравственность Виталия Милонова, который назвал Водонаеву «крашеной проституткой», но и многих чиновников и депутатов. Так, в Госдуме предложили оштрафовать острую на язык блогершу, а на днях Водонаеву и вовсе вызвали в полицию. Ей грозит уголовное дело по статье 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», наказание — до шести лет за решеткой. Кроме того, заявление на телеведущую написали и в Генпрокуратуру.

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