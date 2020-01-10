У поклонников перехватило дух от вида 58-летней Екатерины Андреевой в купальнике

Екатерина Андреева опубликовала смелое фото. На снимке телеведущая программы "Время" предстала в купальнике. Кажется, это впервые за долгое время, когда звезда экрана явила поклонникам все изгибы своей роскошной фигуры.

Екатерина Андреева - большая любительница путешествий. Знаменитость объездила весь мир. А в новогодние праздники отправилась в Швейцарию. Звезда отдыхает в спа-центре, в котором предлагают широкий спектр оздоровительных и косметических процедур.

Екатерина прекрасно проводит время и наслаждается местными красотами. Андреева разместила в блоге фото, на котором позирует в купальнике на фоне заснеженных Альп и минеральных источников.

ekaterinaandreeva_official Если я хочу обновиться, ныряю в минеральную воду в с головой...

"Если я хочу обновиться, ныряю в минеральную воду в с головой. И сижу на морозце на теплом кафеле, смотрю на горы, которые смотрят на нас дольше, чем мы можем себе это представить. И эти их мудрые взгляды передают тепло, несмотря на снег и морозный воздух. Я люблю на них смотреть. Исполины помнят все, видели все и умеют хранить тайны...", - написала телеведущая.

Поклонники привыкли видеть свою любимицу в разных точках земного шара в совершенно неожиданных образах. Но больше всего публику поражает то, как роскошно выглядит знаменитость. Кажется, Андреева повернула время вспять. Телеведущая не так давно отпраздновала свое 58-летие, однако, глядя на моложавую звезду, в это невозможно поверить.

Обыватели, обсуждая снимки своей любимицы, диву даются ее вечной молодости и красоте: "Катя Андреева всегда находится в гармонии", "Какая шикарная фигура", "Просто богиня", "Снегурочка на отдыхе", "Русская красавица - наша гордость!", "Чудо как хороша", "Вы прекрасно выглядите, Екатерина", "Аж дух перехватило от такой красоты", "Такое ощущение, что вы становитесь еще моложе вместо того, чтобы стареть", "Самая красивая ведущая", "Фото - бомба!", "Королевишна".

Стоит отметить, что телеведущая для поддержания идеальной фигуры ведет активный образ жизни. Она не боится проводить над собой разные бьюти-эксперименты. Андреева устраивает разгрузочные дни, занимается уникальными практиками, проходит курсы иглоукалывания и делает маски из чистого золота.