2019-12-09T18:57:31+03:00
Звезды

Анна Семенович показала себя без груди

Певица нашла архивное фото
Ольга ЛИБГАРДТ
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Визитной карточкой Анны Семенович давно стала ее выдающаяся грудь.Визитной карточкой Анны Семенович давно стала ее выдающаяся грудь.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Визитной карточкой Анны Семенович давно стала ее выдающаяся грудь. Пышные формы певицы не дают покоя обывателям. Не так давно звезда призналась, что из-за внушительного размера бюста была вынуждена сделать операцию. При этом знаменитость не раз подчеркивала - ее роскошная грудь досталась ей от природы.

Анна Семенович имеет множество достоинств. До того как стать певицей она делала большие успехи в фигурном катании. Стала мастером спорта международного класса, но из-за травмы колена была вынуждена отказаться от профессиональной карьеры.

39-летняя артистка поделилась детским фото. С черно-белого снимка смотрит красивая девочка 12 лет. Никакого намека на пышные формы и близко нет. Перед нами худенький подросток с длинными волосами.

ann_semenovichann_semenovich
Мне тут 12 лет...
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По словам звезды, в тот момент, когда фотограф сделал этот кадр, она находилась на сборах в спортивной школе вместе со своими сверстниками. "Сегодня хотела поговорить о том, как мы любим все сравнивать и думать, что где-то всегда лучше. А я вот уверена, что многое зависит от нас самих", - подписала она снимок.

Напомним, Анна Семенович родилась в Москве в 1980 году. Фигурным катанием она начала заниматься с трех лет. После школы окончила государственную академию физической культуры. Позже она ушла работать на телевидение, а потом ее позвали в группу "Блестящие". Девушка, с детства обожавшая петь, была на седьмом небе от счастья. Ну а сейчас она успешная исполнительница, концерты которой проходят с аншлагами.

Семенович уменьшила грудь.Анна сама призналась об этом со слезами на глазах

ИСТОЧНИК KP.RU

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