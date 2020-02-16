2020-02-16T20:48:13+03:00
Звезды

12-летняя дочь гламурной ГлюкоZы побрилась почти налысо

Лидия показала свое "я", покрасившись в ярко-фиолетовый цвет
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
По всей видимости, ГлюкоZа не против преображения дочкиПо всей видимости, ГлюкоZа не против преображения дочкиФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом ГлюкoZa, не только успешная певица, но и счастливая жена бизнесмена Александра Чистякова и мама двух прекрасных дочек. Супруги воспитывают 12-летнюю Лидию и девятилетнюю Веру. Поклонники не раз отмечали, что артистка всегда одета с иголочки, многие называют ее эталоном стиля и гламурной дивой. Чего нельзя сказать о старшей наследнице звезды.

Старшая дочь певицы ГлюкoZы до недавнего времени была обычным подростком. Знаменитость не раз хвасталась, что ее наследница отлично учится и радует ее своими успехами.

Довольно продолжительное время девочка носила классическое каре. Но на днях Лидия решила кардинально сменить имидж.

Старшая дочь певицы ГлюкoZы до недавнего времени была обычным подростком Фото: Instagram.com

Старшая дочь певицы ГлюкoZы до недавнего времени была обычным подросткомФото: Instagram.com

12-летняя девочка разместила в блоге несколько фотографий. Судя по кадрам, она побрилась практически налысо и покрасила оставшийся "ежик" в ярко-фиолетовый цвет.

А на одном из фото у нее длинные ногти выкрашены темно-фиолетовым лаком. Кажется, это любимый цвет девочки.

idontcareaboutmyselfhahaidontcareaboutmyselfhaha
Я давно не выкладывала что-либо...
215 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По всей видимости, ГлюкоZа и ее супруг Александр Чистяков не против преображения дочки. Родители стараются поддерживать дочь во всем. В том числе — в таких экспериментах, пусть и весьма экстравагантных. Буквально под последним постом Лиды звездная мама оставила комментарий: "Какая лапочка". Певица сопроводила его сердечком.

Лидия решила кардинально сменить имидж Фото: Instagram.com

Лидия решила кардинально сменить имиджФото: Instagram.com

idontcareaboutmyselfhahaidontcareaboutmyselfhaha
Наталья Чистякова-Ионова с дочкой Лидой
473 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ГлюкоZа, к слову, и сама любит эпатировать публику смелыми образами. Она нередко публикует фотографии на грани фола, демонстрируя стройное и подтянутое тело. А недавно даже решилась на обнаженную фотосессию вместе с Ксенией Собчак и Яной Расковаловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Максим Дунаевский: «Надеюсь, никаких битв за имущество с моей бывшей женой не будет»
Знаменитый композитор, которому в январе исполнилось 75 лет, рассказал, как после развода с Мариной Рождественской будет решен самый болезненный житейский вопрос [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
"Можно мужчин как-нибудь назвать?": Захарова раскритиковала слова протоиерея о гражданских женах
"Ничего не опасаюсь, кроме морозов": Сербский пенсионер отправился пешком в Москву на парад 9 мая
Российскому послу в Турции пригрозили "возвести небоскребы из черепов ваших военных"
Врачи рассказали, как вдвое снизить риск сердечного приступа
Не смог сдержать слез: Элтон Джон извинился перед фанатами за прерванный концерт из-за пневмонии
Трое россиян вылетели на родину с лайнера Westerdam в Камбодже
В Китае запустили в производство первое возможное лекарство от коронавируса
В России появился новый миллиардер: Николай Сторонский заработал состояние на финтех-стартапе
Порошенко перешел на английский язык во время телефонных переговоров по "Минску"
"Пересмотреть подходы": МИД РФ назвал условия для улучшения отношений с Европой
"Мы не будем стоять враскоряку": Переводчики Путина рассказали о самых неожиданных фразах президента
"Глупо и неожиданно": Союз женщин России раскритиковал заявления протоиерея о гражданских женах
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Коронавирус на Тайване: зарегестрирован первый случай смерти
В Госдуме попросили протоирея Смирнова не оскорблять женщин
По факту нападения на священников в Москве возбуждено уголовное дело
Глава Костромской области заявил, что хуже коррупции может быть только борьба с ней
Задержанные в Азовском море украинские рыбаки признались в браконьерстве
В полиции назвали вероятную причину нападения на священников в Москве
В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах