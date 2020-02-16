12-летняя дочь гламурной ГлюкоZы побрилась почти налысо

Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом ГлюкoZa, не только успешная певица, но и счастливая жена бизнесмена Александра Чистякова и мама двух прекрасных дочек. Супруги воспитывают 12-летнюю Лидию и девятилетнюю Веру. Поклонники не раз отмечали, что артистка всегда одета с иголочки, многие называют ее эталоном стиля и гламурной дивой. Чего нельзя сказать о старшей наследнице звезды.

Старшая дочь певицы ГлюкoZы до недавнего времени была обычным подростком. Знаменитость не раз хвасталась, что ее наследница отлично учится и радует ее своими успехами.

Довольно продолжительное время девочка носила классическое каре. Но на днях Лидия решила кардинально сменить имидж.

Старшая дочь певицы ГлюкoZы до недавнего времени была обычным подросткомФото: Instagram.com

12-летняя девочка разместила в блоге несколько фотографий. Судя по кадрам, она побрилась практически налысо и покрасила оставшийся "ежик" в ярко-фиолетовый цвет.

А на одном из фото у нее длинные ногти выкрашены темно-фиолетовым лаком. Кажется, это любимый цвет девочки.

idontcareaboutmyselfhaha Я давно не выкладывала что-либо...

По всей видимости, ГлюкоZа и ее супруг Александр Чистяков не против преображения дочки. Родители стараются поддерживать дочь во всем. В том числе — в таких экспериментах, пусть и весьма экстравагантных. Буквально под последним постом Лиды звездная мама оставила комментарий: "Какая лапочка". Певица сопроводила его сердечком.

Лидия решила кардинально сменить имиджФото: Instagram.com

idontcareaboutmyselfhaha Наталья Чистякова-Ионова с дочкой Лидой

ГлюкоZа, к слову, и сама любит эпатировать публику смелыми образами. Она нередко публикует фотографии на грани фола, демонстрируя стройное и подтянутое тело. А недавно даже решилась на обнаженную фотосессию вместе с Ксенией Собчак и Яной Расковаловой.