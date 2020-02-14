"Отчаянные и отчаявшиеся": Ксения Собчак внезапно показала себя топлесс

Ксения Собчак по праву носит звание одной из самых скандальных звезд. На этот раз она шокировала публику откровенным снимком. В кадре телеведущая позирует вместе с подружками - Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, и светской львицей Яной Расковаловой. Дамы разделись по пояс на берегу океана.

Ксения Собчак разместила в блоге фото, которое произвело настоящий фурор. Телеведущая в честь 14 февраля предстала в кадре топлесс. Компанию ей составили Глюкоза и Яна Расковалова.

"Отчаянные и отчаявшиеся", - гласит подпись к пикантному кадру. И добавлен хештег: моя валентинка. Снимок сделал Вадим Расковалов - супруг Яны Расковаловой. А режиссером выступил, собственно, муж теледивы Константин Богомолов.

xenia_sobchak Отчаянные и отчаявшиеся

Судя по всему, съемка прошла на Мальдивах. Ксения, Яна и Наталья отдыхали там с мужьями в январе. Они сняли роскошную виллу за полтора миллиона рублей в сутки. Особняк был расположен на частном острове, по которому бегали кролики. В большом саду отдыхающие принимали ванну и душ на открытом воздухе.

Изюминкой этого райского уголка являлся чистейший пляж с белоснежным песком и лазурного цвета водой. Как отмечала Собчак, на острове "классное «живое» море": "Не стоячая вода, как на большинстве искусственных мальдивских островах, а постоянный приятный ветер и волны. Никогда не душно и не жарко. Обдувает, как на яхте".

Стоит отметить, что Ксения не зря подписала фото "отчаянные и отчаявшиеся". Не так давно она спровоцировала жуткий скандал своими словами в адрес женщин за 40, которые занимаются "обнаженкой от отчаяния".

"Давно заметила по фоткам в Инстаграме. Чем больше степень женского отчаяния, тем голее фотки. Причем если в 20 лет это смотрится просто как кокетливая демонстрация потенциальных достоинств ,то в 40 с хвостиком это уже выглядит как отчаянный призыв «хоти-хоти меня скорее»", - написала острая на язык Ксения Собчак.

При этом сама Ксения крайне редко публикует снимки в купальниках, не говоря уже о более откровенных фото. Поэтому этот кадр вызвал небывалый ажиотаж среди ее подписчиков и не только среди них них. За считанные мтеуты фото набрало более ста тысяч лайков и три с лишним тысячи комментариев.