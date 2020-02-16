«Про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл»: Церковь осудила «троллинг» протоиерея Дмитрия Смирнова

Московская Патриархия выступила против позиции главы Патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Дмитрия Смирнова, назвавшего живущих в гражданском браке женщин «бесплатными проститутками».

- Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Кроме того, это не «в РПЦ считают», но мнение одно лишь священника. Даже не мнение, а троллинг. Неудачный, - констатировал в воскресенье вечером глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

При этом он обратил внимание и на правильное понятие гражданского брака, и на отсутствие «наезда» в этом вопросе на мужчин.

- И, наконец, извечная путаница с гражданским браком - в строгом смысле слова «гражданский брак» - это брак, зарегистрированный государством (нецерковный). С этим у церкви вообще нет проблем. А то, что называют нередко гражданским браком - это совместная жизнь без регистрации. Но и здесь, конечно, недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а мужиков как-то позабыл, - заключил официальный спикер РПЦ.

Напомним, ранее слова Смирнова осудили в обеих палатах российского парламента. Сам же священник извиняться за резкость не стал.

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КСТАТИ

«Живущие в гражданском браке мужчины нравственно ущербны»: РПЦ вступилась за женщин, которых сознательно не берут в жены

Все началось с того, что славящийся своими скандальными высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов спровоцировал новую волну общественного негодования. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи на сей раз прошелся по женщинам, живущим в гражданском браке (подробности)