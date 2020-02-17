Почему присяжные оправдывают обвиняемых в убийствах

За последние пару недель в московских судах случилось сразу три громких приговора с участием присяжных. И каждый раз вокруг их вердиктов возникали какие-то кривотолки. Появилась даже версия: мол, присяжные не в фактах и уликах разбираются, а действуют стереотипически, исходя из образа обвиняемого.

ПРЕДВЗЯТОЕ ОТНОШЕНИЕ?

Бывшего директора фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова суд оправдал. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

28 января вынесен вердикт по делу экс-директора фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова. В декабре 2017-го кредиторы пришли с приставами изымать отсуженное за долги здание. Аверьянов достал из сейфа карабин и открыл стрельбу. Убит чоповец. Главе «Меньшевика» предъявили обвинение по статье «убийство». Однако присяжные решают, что вина фабриканта не доказана, а выстрел - самооборона. Скептики считают, что Аверьянов и его защита удачно разыграли перед присяжными (в основном славянами) национальную карту. Якобы на заседаниях они часто упоминали, что захватывать его предприятие пришли не просто некие рейдеры, а кавказцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/633649" frameborder="0"></iframe> Стрельба на фабрике «Меньшевик»: съёмка с дрона.Ситуацию на фабрике «Меньшевик», где этим утром была открыта стрельба, взял под контроль прокурор Москвы. Стрелок всё ещё скрывается в здании завода. Корреспондент «КП» снял место ЧП с воздуха.

В июне 2019-го 38-летний безработный Артем Бережной напал у Курского вокзала на пару гомосексуалистов. Один из них получил удар ножом в сердце и скончался. Есть нож со следами крови убитого и отпечатками обвиняемого, есть свидетели, есть записи с камер видеонаблюдения. Бережной на суде утверждал, что погибший сам на нож напоролся. И 7 февраля присяжные его оправдали. Есть мнение, что присяжные приняли такое решение, потому что убитый был геем.

Гражданин Киргизии Нурлан Муратов свою вину в убийстве полицейского не призналФото: оперативная съемка

11 февраля присяжные вынесли вердикт еще по одному делу. В сентябре 2018 года сержант полиции Андрей Райский на станции метро «Курская» остановил для проверки документов мужчину, приезжего из Средней Азии. И повел его в подсобное помещение в дальней части платформы (почему не в отдел полиции наверху - вопрос). Камеры зафиксировали, что через минуту азиат выскочил из подсобки и сбежал. Полицейского найдут с огнестрельным ранением из табельного пистолета. Свидетелей и камер нет. Задержанный мигрант из Киргизии Нурлан Муратов настаивал, что ни сержанта, ни его пистолет даже руками не трогал. Но 7 из 8 присяжных после совещания сказали: виновен!

Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского на Курской .

Отметим, что судья отменить решение присяжных не может. Он лишь, основываясь на их вердикте, называет итоговый срок или освобождает подсудимого.

КАК ВЫБИРАЮТ

По закону любой обвиняемый по тяжким и особо тяжким делам (см. «Конкретно») может попросить, чтобы его судила коллегия присяжных. Это люди из числа обычных граждан (если получил повестку - можешь отказаться только по уважительной причине), их приглашают в суды, а далее обвинение и защита выбирают, кто соответствует всем критериям.

- Задавая вопросы, представители прокуратуры и адвокаты выясняют определенные данные о человеке, - говорит адвокат Евгений Корчаго. - Так, присяжными не могут быть бывшие и тем более действующие сотрудники силовых ведомств, профессиональные юристы, адвокаты.

Также присяжными не берут священников. А еще есть возрастной ценз - не моложе 25 лет и не старше 65. Часть кандидатов обвинение и защита могут отклонить без объяснения причин.

По словам адвоката Вадима Багатурии, многие защитники выбирают кандидатов не столько по фактам биографии, сколько по внешнему виду или чертам характера:

- Глаза - зеркало души. Отбор присяжных, как правило, основан на интуиции и опыте взаимодействия с людьми. «Нравится/не нравится» (подсудимый или его защитник. - Авт.) гораздо сильнее влияет на вердикт, нежели доказательства. Тем более когда они неоднозначны, как это часто бывает.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ

- Это очевидно, - говорит Корчаго. - По многолетней статистике, у профессиональных судей оправдательных приговоров - десятые доли процента от общего числа судебных дел. По присяжным таких приговоров в сотни раз больше (см. «Только цифры»).

СИМПАТИИ ВМЕСТО ФАКТОВ?

С 2018 года в России число присяжных сократили. Теперь в районных городских судах их 6 (а не 12, как в кино), а в судах субъектов РФ (Мосгорсуд, суды областей) - 8.

Многие эксперты считают, что такой высокий процент оправдательных приговоров кроется как раз в том, что присяжные - обычные люди. Они сидят на двух рядах вдоль стены, как зрители ток-шоу, а перед ними разворачиваются невероятные сюжеты. Убийства, улики, детали, факты. Раньше эти люди такое только по телевизору могли видеть. Получается, успех обвинения или защиты зависит от того, кто лучше даст шоу?

Еще на стадии отбора присяжных прокуроры и адвокаты стараются угадать среди кандидатов тех, кто в конкретном деле может оказаться союзником.

- По практике считается, что женщины более склонны к милосердию, - объясняет адвокат Александр Карабанов, в прошлом следователь МВД. - При этом присяжные мужчины иногда могут подсознательно принимать сторону обвиняемого мужчины, если его судят по делу, где потерпевшей проходит женщина. Присяжные не являются профессиональными юристами и решения принимают зачастую на основании личных симпатий. Вину или невиновность человека они определяют больше сердцем, нежели головой.

Кроме того, судья еще до начала процесса объясняет присяжным, что они не должны следить за публикациями в газетах или сюжетами на ТВ. Чтобы принимать решение только на базе материалов, которые озвучиваются в суде.

- Естественно, в эпоху интернета, этот запрет повсеместно нарушается, - говорит адвокат Багатурия. - Тем более что до суда многие громкие дела смакуются в СМИ.

По идее понравиться присяжным - задача любого подсудимого. Смысл суда присяжных для реальных преступников в том, что проникнувшиеся какими-то невидимыми личными симпатиями люди в итоге вынесут вердикт: да, виновен, но достоин снисхождения. Реальный срок будет определять судья, но после такой формулировки он по закону не имеет права дать высший предел - пожизненное или 25 лет колонии. А там и на апелляции в вышестоящем суде, глядишь, несколько лет скостят.

- Но зачастую обвиняемые могут просто утопить себя своим поведением в суде, - говорит Александр Карабанов. - В моей практике был случай - я представлял интересы потерпевших по делу об ореховской ОПГ. Двое обвиняемых вели себя на заседаниях очень нагло, постоянно нарушали порядок, даже моей коллеге вслух угрожали. Тут уж, конечно, не до снисхождения со стороны присяжных. Один получил пожизненный срок, другой - 24 года.

КСТАТИ

Самые громкие приговоры

Дарья Переверзева с мамой, убитой в сентябре 2014 года

1. Дело об убийстве сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой и троих ее детей. Женщину и ее старшего сына осенью 2014 года задушили в загородном доме. Двухэтажный коттедж подожгли. Трехлетние двойняшки погибли, надышавшись едкого дыма. Единственный выживший - жених дочери Елены Переверзевой Дмитрий Колесников. Он заявил, что в доме были посторонние, которые связали его, но он сумел выбраться. Присяжные единогласно решили: виновен.

Шестерых участников банды «приморских партизан» признали виновными

2. Члены банды, которую называли «приморскими партизанами», в 2010 году отметились несколькими нападениями на сотрудников милиции. Двое стражей порядка убиты, четверо ранены. Бандиты захватывали боевое оружие. Кроме того, промышляли угоном машин, налетами на магазины. В 2014 году присяжные признали шестерых участников группировки виновными. Трое получили пожизненные сроки, остальные - от 8 до 25 лет.

Бывший вице-премьер России Борис Немцов был застрелен в самом центре столицы

3. В феврале 2015 года в центре Москвы застрелен бывший вице-премьер России Борис Немцов. Обвинение предъявили пятерым уроженцам Северного Кавказа. Присяжные признали всех пятерых виновными и не заслуживающими снисхождения. Они получили сроки от 20 до 11 лет. Заказчика так и не выдали.

Приговор осужденные за убийство Немцова восприняли с радостьюФото: REUTERS

Важно!

Дело не в эмоциях, а в доказательной базе

При этом Евгений Корчаго настаивает, что решающую роль в оправдательных приговорах играют все же не личность подсудимого, а факты.

- Низкая доказательная база - бич современного следствия. Следователи зачастую тащат в суды очень слабые материалы. А прокурор должен конкретно доказать присяжным, что человек виновен. Если доказательная база слабая, тогда присяжные и выносят оправдательный вердикт.

Приведу пример. В одном процессе я представлял интересы крупного руководителя таможни, которому предъявили обвинение по статье «взятка». (С 2018 года присяжные дела по этой статье не судят. - Авт.) Коллеги мне говорили: зачем вы с клиентом попросили суд присяжных? Это самоубийство. Мол, для них этот человек, генерал таможенной службы, в любом случае взяточник и они его осудят! А я был уверен в том, что у обвинения с доказательствами все плохо. Тогда мнения присяжных разделились поровну. Но это, как вы помните, трактуется в пользу обвиняемого. Генерала оправдали.

Если вернуться к последним судам присяжных, эксперты уверены, что как раз в случаях с экс-директором «Меньшевика» и убийством на Курском вокзале следствие не предоставило убедительных доказательств вины подозреваемых.

А вот по эпизоду с убийством полицейского доказательная база была. На руках и одежде мигранта нашли следы пороха (значит, пистолет он в руках все-таки держал), а баллистическая экспертиза доказала, что правша-сержант не мог бы выстрелить в себя под таким углом. Так что сетевые разговоры про предвзятость в этом конкретном деле все-таки мимо.