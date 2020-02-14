2020-02-14T19:25:03+03:00
Звезды

Собчак похвасталась перед сыном Платоном своим пикантным фото

А тот не узнал маму топлесс
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак.Ксения Собчак.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Ксения Собчак продемонстрировала своему маленькому сыну Платону фото, на котором она предстала топлесс в компании Натальи Чистяковой-Ионовой, известной как Глюкоза, и светской львицы Яны Расковаловой. Дамы разделись по пояс на берегу океана на Мальдивах и держат друг друга за грудь.

Пикантная фотография Ксении Собчак вызвала широкий общественный резонанс. За считанные часы снимок оценили более 200 тысяч пользователей соцсети. При этом в комментариях телеведущей разгорелась бурная дискуссия. Тысячи сообщений похожи на всеобщую истерию. Припомнили Ксении и обещание не "оголяться".

Собчак показала себя сыну с голой грудью.

А телеведущая потом еще и добавила масла в огонь - опубликовала в блоге видео, на котором продемонстрировала своему маленькому сыну Платону пикантный снимок. В кадре малыш заявил, что Ксения, Яна и Наташа - это "три Виты". Признавать, что в центре позирует его мама, сын телеведущей не собирался.

И тут ящик Пандоры не то что открылся, а распахнулся настежь.

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Отчаянные и отчаявшиеся
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"Сама Собчак писала, что под 40 лет нельзя уже оголяться", "Ты же просила тебя пристрелить, если вдруг?!", "Она себе противоречит. И мнения меняются у нее. Вспомните, что она раньше про детей говорила. Пока сама не родила", "Сыну зачем показала такое фото? Совсем уже? Ку-ку?", "Даже ее ребенок отказался верить, что на фото мамаша", "Мир съехал с ума...", "Стыдобища", "Когда уже больше нечем удивить, снимают трусы", "Кажется, люди стали забывать слово стыд", "Зачем они трогают друг друга за грудь?", "Молимся, чтобы изгнать блуд из рабы божьей", - делятся впечатлениями обыватели.

Эмоционально отреагировал на фото Собчак депутат Госдумы Виталий Милонов. "Мне кажется, что это неправильно. Объяснить ей, что это неправильно, невозможно. Это еще не самое страшное, что она делает. Вот она на «Доме-2» сидела, надо, чтоб она покаялась за «Дом-2», - цитирует политика "Ридус".

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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