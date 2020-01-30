2020-01-30T13:28:09+03:00
Звезды

Волновалась и переживала: Ксения Собчак побывала у пластического хирурга

Телеведущая приехала в центр эстетической медицины вечером
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак тщательно следит за лицом и фигурой.Ксения Собчак тщательно следит за лицом и фигурой.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ксения Собчак тщательно следит за лицом и фигурой. Телеведущая занимается йогой и не скрывает, что прибегает к косметологическим процедурам. Об этом она не раз делилась с поклонниками. А на днях стало известно, что супруга Константина Богомолова побывала у пластического хирурга.

Ксения Собчак встретилась с известным пластическим хирургом Сергеем Блохиным в его клинике в центре Москвы. Он специализируется на омоложении, пластике груди и лицевой пластике. Клиентами врача являются звезды кино и шоу-бизнеса.

Как рассказали очевидцы, 38-летняя супруга Константина Богомолова прибыла на прием к специалисту вечером. "Они сначала постояли в фойе, побеседовали, а потом прошли в кабинет Блохина. Ксения по дороге обронила, что до этого была на консультации у другого пластического хирурга", - цитирует очевидца "СтарХит".

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Немного покривляться -дело святое. А еще я считаю, что у меня красивые руки
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Один из пациентов клиники отметил: "Было заметно, что Собчак волнуется и переживает. Прием длился около получаса". Теперь публика гадает, неужели Ксения решила в себе что-то изменить или, может, даже омолодиться?

Впрочем, теледива итак прекрасно выглядит. Она обожает всевозможные косметологические процедуры и тщательно следит за фигурой. "Никакие шмотки не замаскируют нетренированное тело и неухоженное лицо. Начиная с 30 посещаю косметолога раз в неделю и вижу замечательные результаты", - делилась жена режиссера.

К слову, доподлинно известно, что Ксения Собчак лишь однажды прибегала к услугам пластической хирургии. В интервью Лере Кудрявцевой звезда призналась, что убрала небольшую горбинку на носу. Операцию проводили американские врачи в Лос-Анджелесе больше десяти лет назад.

Ксения Собчак: королева эпатажа.«Дом-2», танцы с Тимати, война с Волочковой, президентская гонка, свадьба в катафалке… Как всё это может ужиться в одном человеке? Может, если речь о Ксении Собчак. Королева эпатажа отметила 5 ноября 2019 своё 38-летие!

ИСТОЧНИК KP.RU

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