2020-02-17T07:18:17+03:00
В мире

Китайский коронавирус, последние новости на 17 февраля 2020 года: запущено в производство одобренное лекарство от коронавируса

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на утро 17 февраля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Общее число заболевших в мире перевалило за 71 тысячу человек.Общее число заболевших в мире перевалило за 71 тысячу человек.Фото: REUTERS
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На утро 17 февраля согласно официальным данным число погибших нового коронавируса достигло 1770 человек в Китае, за прошедшие сутки умерли 105 человек, из них 100 - в провинции Хубэй. Количество подтвержденных случаев заражения достигло отметки в 70 548. 10 844 выписались из больниц, а 1245 покинули палаты в прошедшее воскресенье. В мире же общее число заболевших - 71 331 человек, погибших - 1775, вылечилось - 10 927. Случаи заражения зафиксированы в 29 странах мира.

В китайской провинции Чжэнцзян официально запустили в производство лекарство, которое может помочь от коронавируса. Речь идет о препарате, который известен как Favipiravir или Avigan. Он получил в Китае одобрение на включение в список лекарств, которые могут быть эффективными. По словам ученых, может сыграть важную роль в лечении и профилактике заболевания.

На фоне распространения по Поднебесной и миру коронавируса китайские власти решились на самую крайнюю меру - зараженных нарушителей установленных порядков будут сажать в тюрьму и даже казнить.

Среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess оказалось 44 американца. И в США они отправятся на специальном самолете на военные базы.

До конца не понятный случай смерти от коронавируса зафиксировали в Тайване. 60-летний мужчина не контактировал с больными, не был в Китае или же Ухани, или просто в провинции Хубэй. Власти пытаются выяснить причины заражения.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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