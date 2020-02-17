«На эти деньги средний россиян легко бы прожил»: Максим Дунаевский не снимает пенсию 15 лет

Известные артисты-пенсионеры продолжают раскрывать размер своих пенсионных начислений. Актер Станислав Садальский признался, что ежемесячно получает от государства 50 тысяч рублей, Лев Лещенко – 30, Андрей Ургант – 17,5. Своеобразным рекордсменом этого флешмоба стал Борис Моисеев с пенсией в 55 тысяч рублей (25 – основная выплата плюс 30 – московская надбавка за Заслуженного артиста). Однако, 75-летний композитор Максим Дунаевский, скорее всего, опередил Бориса Михайловича.

«Комсомолка» дозвонилась любимому артисту с вопросом о размере пенсии.

- А зачем мне его называть? – удивился Максим Исаакович. - Не вижу никакой нужды раскрывать эти цифры – пенсии, гонорары. Я всю жизнь работаю, написал множество произведений, у меня есть звание Народного артиста, ордена - за все это положены надбавки (одна только надбавка за «народность» составляет 30 тысяч рублей – Ред.). У меня большая пенсия, я не жалуюсь. Скажем так: я вряд ли смог бы прожить на эти деньги, но средний россиянин – вполне. А кроме того, я ведь человек в самом расцвете сил: работаю полный день в филармонии, пишу музыку. Есть еще авторские отчисления – я написал немало композиций к кинофильмам и не только, и теперь получаю выплаты от каждого использования своей музыки. Поэтому пользоваться пенсией мне пока нет необходимости.

- То есть вы за 15 лет ни разу ее не снимали – копите?

- Да, ни разу. Не то чтобы коплю – лежит она и лежит. Пользоваться ей я и дальше не планирую, потому что собираюсь работать до последнего дня. Но, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся – кто знает, как оно дальше сложится.

Напомним, Максим Дунаевский – автор музыки более, чем к 60 фильмам: «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Мушкетёры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Ах, водевиль, водевиль…», «Карнавал», «Мэри Поппинс, до свидания!» и многих других. Почти восемь лет (с 1992 по 1999) композитор прожил в США, работая в Голливуде. Последние пять лет Максим Дунаевский является худруком и председателем худсовета Московской областной филармонии.

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