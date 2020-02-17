"Стая психичек бежит поливать меня": молодую жену Петросяна напугали дикими сообщениями

После известия о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой поклонники буквально не дают прохода молодоженам. Пока сатирика караулят на улице, его жена приняла на себя удар хейтеров в соцсетях. И хотя девушка отлично справляется с завистниками, иногда и у нее сдают нервы.

Татьяна Брухунова пожаловалась на бремя славы. С тех пор, как о ее романе с Евгением Петросяном узнала вся страна, ее личный блог стал настоящим местом боевых действий. Каждый день эффектную шатенку атакуют завистники. Особо наглых злопыхателей она удаляет и блокирует, однако есть те, кто докучает красавице неудобными вопросами.

Все это заставляет молодую супругу Евгения Вагановича нервничать. Татьяна решила поделиться своими переживаниями с самыми преданными поклонниками, которые ее буквально боготворят.

"Вчера знакомая задала мне вопрос: «Портит ли мне жизнь публичность?». Я, не задумываясь, твердо ответила: «Да!». Она очень удивилась и протянула: «Чем?». Во-первых, я не публичный человек. Сказала я. Не хожу на мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же за последние два года я, как минимум, шесть раз хотела удалить все аккаунты из соцсетей", - шокировала признанием девушка.

bruhunova На сегодняшний день у меня есть только одно желание, чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами

Брухунова заверила, что любит общение, но ее до ужаса пугает другое. "Меня обсуждают грязные масс-медиа (противоположных я не встречала). У людей напрочь исчезло чувство такта. В 80% из 100 фолловеры пугают меня своими дикими сообщениями, хамством, абсолютным наплевательством на частную жизнь! Одни только переспрашивания чего стоят. И это вместо того, чтобы просто включить звук при просмотре сторис. Но стоит мне ответить в аналогичной им манере, как стая психичек бежит поливать меня на общедоступных форумах (журналы, газеты с открытыми комментариями под псевдоновостями)", - разоткровенничалась девушка.

Из-за всего, что на нее навалилось в последнее время, она вынуждена избегать новых людей. "Мне совсем редко стали встречаться интересные, самодостаточные люди. Я ценю свое личное пространство и круг общения", - заявила избранница юмориста.

Она мечтает только об одном: "Чтобы обо мне забыли люди с грязными руками и низменными инстинктами".

В ответ подписчики стали давать советы своей любимице. И если одни просят красавицу не обращать внимания на хейтеров, то другие настаивают на решительных действиях - они предложили Татьяне удалиться из соцсетей и не рассказывать всему Инстаграму о походах в театр и путешествиях за границу.