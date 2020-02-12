2020-02-12T15:01:48+03:00
Звезды

Молодая жена получила безграничный доступ к миллиардам Евгения Петросяна

Елена Степаненко знала о финансовых делах сатирика далеко не все
Анна ВЕЛИГЖАНИНАОльга ЛИБГАРДТ
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На счетах Евгения Вагановича, если верить документам, лежат огромные суммыНа счетах Евгения Вагановича, если верить документам, лежат огромные суммыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Таьяна Брухунова - известная модница. Молодая жена Евгения Петросяна носит наряды только люксовых брендов и дает советы по стилю обывателям. Девушку называют иконой стиля, а недавно стало известно, что она получила безграничный доступ к миллиардам сатирика.

Евгений Петросян - человек широкой души. Юморист открыл Татьяне Брухуновой доступ к своим счетам. Теперь молодая спутница жизни артиста безраздельно владеет не только сердцем комика, но и его состоянием.

Если раньше снимать деньги в банке мог только он, то теперь это может делать и Татьяна как законная жена. Как стало известно "Комсомольской правде", она будет управлять его личными финансами.

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Татьяна Брухунова обожает наряды
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Примечательно, что бывшая жена юмориста Елена Степаненко, с которой он прожил 30 лет, не имела доступа к счетам артиста. Видимо, юморист безоговорочно доверяет новой жене, тогда как его бывшая знала о финансовых делах мужа далеко не все.

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Очередной модный лук
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Кстати, уровень жизни 74-летнего артиста и его 30-летней избранницы, судя по их снимкам в соцсетях, поражает воображение. Дорогие рестораны, курорты, шопинг в магазинах люксовых брендов, перелеты. Брухунова ежедневно меняет наряды, вызывая зависть модниц.

bruhunovabruhunova
Прямой эфир с визажистом!
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На счетах Евгения Вагановича, если верить документам, лежат огромные суммы. Так, согласно выписки с одного из возможных банковских счетов юмориста, на этом счету в январе 2020 года у Петросяна лежали почти два миллиарда рублей.

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Сегодня был прелестный вечер. Люблю так посидеть, помолчать...
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Кстати, по словам друзей Евгения Петросяна, его молодая жена мечтает родить сатирику, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.

bruhunovabruhunova
Шик и красота
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Стоит отметить, что после известия о свадьбе Петросяну и Брухуновой не дают прохода. Юмориста караулят на улице, а его молодая жена приняла на себя удар хейтеров в соцсетях. Правда, она отлично справляется с завистниками. Брухунова - девушка не робкого десятка и лихо ставит на место недоброжелателей.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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