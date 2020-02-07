2020-02-07T19:17:34+03:00
Звезды

Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию

Татьяна Брухонова раскрыла подробности
Ольга ЛИБГАРДТ
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Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операциюМолодая жена Евгения Петросяна перенесла операциюФото: СОЦСЕТИ
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Татьяна Брухунова - известная модница. Супруга Евгения Петросяна носит наряды только люксовых брендов, посещает различные мастер-классы и дает советы по стилю. Более того, девушку пригласили стать ведущей "Модного приговора".

Татьяна Брухунова разместила в блоге очередной модный лук. Свой стиль она описывает как casual. В кадре молодая жена Евгения Петросяна позирует в клетчатой рубашке и джинсовых брюках-палаццо.

Комментаторы отметили, что Брухунова отлично выглядит. Однако заметили, что в своих образах она всегда применяет только обувь на плоской подошве. Так произошло и на этот раз.

"А вы ходите на каблуках?", - задала подписчица прямой вопрос под ярким фото модницы. Оказалось, что такая обувь недоступна красавице. 30-летняя Татьяна объяснила, почему.

"После операции на венах - нет. Каблуки запрещены строго минимум на три года", - написала она.

Фото: СОЦСЕТИ

Как оказалось, хирургическое вмешательство проходило в медицинском центре А.Н. Бегмы. "Мне очень повезло и операцию провел лично Андрей Николаевич. С его легкой руки все зажило очень быстро. Но осталось множество тонкостей, о которых нужно помнить", - поведала избранница 74-летнего сатирика.

Кстати, по словам друзей Евгения Петросяна, его молодая жена мечтает родить сатирику, у которого от первого брака есть взрослая дочь, нового наследника. В пользу этого говорит тот факт, что Татьяна подписалась в Инстаграме на множество аккаунтов, где мамы делятся советами по воспитанию маленьких детей, на блоги с детской одеждой и даже на страничку госпиталя, где рожали многие российские знаменитости.

Стоит отметить, что после известия о свадьбе Петросяну и Брухуновой не дают прохода. Юмориста караулят на улице, а его молодая жена приняла на себя удар хейтеров в соцсетях. Правда, она отлично справляется с завистниками. Брухунова - девушка не робкого десятка и лихо ставит на место недоброжелателей.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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