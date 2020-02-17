2020-02-17T20:14:51+03:00
Звезды

50-летняя Дженнифер Лопес сразила наповал фигурой в крошечном бикини

Певица показала шикарный пресс и крутые бедра
Ольга ЛИБГАРДТ
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Дженнифер Лопес является ярким примером того, как на протяжении десятилетий оставаться секс-символомДженнифер Лопес является ярким примером того, как на протяжении десятилетий оставаться секс-символомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дженнифер Лопес в свои 50 лет может похвастаться не только успехами в карьере, многомиллионными гонорарами и прекрасной семьей. Певица является обладательницей роскошной фигуры.

Дженнифер Лопес является ярким примером того, как на протяжении десятилетий оставаться секс-символом. Чтобы поддерживать себя в форме, а тело в тонусе, артистка буквально днюет и ночует в спортзале. На днях певица показала публике результаты своего труда.

Певица разместила в блоге горячее селфи, на котором позирует в белоснежном мини-бикини. Волосы певица убрала в тугой пучок. "Отдохнувшая и заряженная", - подписала она снимок.

Поклонники не могли налюбоваться стройным и подтянутым телом своей любимицы: "Само совершенство", "Какая горячая!", "Безумно соблазнительная", "С ума сойти!", "Я просто не могу! Ты даешь нам всем надежду", "Чертовски сексуально", "Серьезно? И ей 50 лет!", "Ты - источник вдохновения", "50 выглядят именно так", "Прекрасная женщина".

jlojlo
Relaxed and recharged
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Отметим, Дженнифер Лопес ведет активный образ жизни. Она постоянно гастролирует, придерживается правил здорового питания, а также регулярно посещает вместе со своим возлюбленным Алексом Родригесом спортзал.

Недавно тренер Лопес раскрыл секреты ее превосходной формы. Оказывается, звезда упорно тренируется по шесть раз в неделю. Причем она постоянно требует новые упражнения. Знаменитость занималась кикбоксингом, танцами на пилоне и качала пресс.

Соблюдает Лопес и режим сна. Чтобы поддерживать молодость, певица спит не меньше 9-10 часов. В рационе артистка делает ставку на мясо, а чаю и кофе предпочитает обычную воду. В ресторанах Лопес также питается только здоровой едой.

Сама Джей в последнее время говорила, что сейчас находится в идеальной для себя форме. А теперь вовсю готовится к свадьбе. Зная любовь красавицы к откровенным нарядам, можно с уверенность сказать, что она сразит своим свадебным платьем всех.

"Они не могут дождаться знаменательного дня. Они давно живут вместе, теперь осталось только узаконить отношения. Свадьба будет роскошной. Пара хочет повеселиться в кругу родных и друзей. Дженнифер и Родригес даже планируют позвать на торжество своих бывших. А их дети будут играть главную роль в церемонии", - рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес - 50.Хотите - верьте, хотите - нет, но Джей Ло стукнуло 50 лет! Трудно поверит, правда? А, по-вашему, на какой возраст выглядит артистка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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