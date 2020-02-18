"Дмитрий казак, сильный и крепкий!": молодая жена примчалась к Диброву в больницу

Дмитрий Дибров, сам того не желая, вызвал всеобщий переполох на премьере фильма "На Луне" Егора Кончаловского. Неожиданно телеведущему стало плохо и он потерял сознание. Хорошо, что в этот момент рядом с артистом был Леонид Якубович. Увидев, что коллега упал без чувств, бессменный ведущий программы "Поле чудес" в прямом смысле спас 60-летнего Диброва.

Неприятным сюрпризом для близких, друзей, коллег и поклонников стало известие о госпитализации Дмитрия Диброва в Боткинскую больницу. Все произошло в кинотеатре "Октябрь". На глазах изумленных гостей, пришедших на светскую премьеру фильма "На Луне", режиссера Егора Кончаловско, знаменитый ведущий программы "Кто хочет стать миллионером" потерял сознание.

К счастью, прибывшие оперативно медики сумели его откачать и тут же увезли в больницу. Через считанные минуты туда уже направилась молодая супруга звезды Полина.

Прихватив детей, модель примчалась в палату мужа. Оценив опытным глазом, что с ее любимым все хорошо, многодетная мать обратилась к поклонникам.

polinadibrova Дмитрий казак, сильный и крепкий!

"Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть", - оставила она сообщение в блоге.

Как выяснилось, жене Диброва позвонил Леонид Якубович. "Леня Якубович, с которым мы находились на этой премьере, немедленно позвонил и нашей коллеге, теледоктору Малышевой, и жене моей позвонил. Проявил такую вот солидарность", - рассказал kp.ru Дмитрий.

Он заверил публику, что с ним все прекрасно. Врачи поставили ему капельницу.

"Ну послушайте, почему бы мне и не поболеть немножко. Ну 60 лет - представьте, коллега! Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться", - резюмировал артист.

Напомним, Дмитрий Дибров женился на Полине в 2009 году. Телеведущий начал ухаживать за девушкой, когда ей было 17 лет. Четвертый брак для него оказался удачным. Полина родила Дмитрию троих прекрасных сыновей. Александр родился в 2010 году, в 2013 году - Федор. Еще через два года на свет появился Илья. Семья живет в мире и согласии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Увезли в больницу: Дмитрий Дибров потерял сознание на премьере в Москве

Телеведущего доставили в Боткинскую больницу после приступа эпилепсии (подробности)

"Леня Якубович позвонил теледоктору Малышевой": как Дмитрия Диброва откачивали в кинотеатре

Телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского (подробности)

Леонид Якубович спасал Дмитрия Дибова во время приступа

Телеведущий не поддался панике и вовремя бросился оказывать первую помощь коллеге. Об этом kp.ru сообщили очевидцы случившегося (подробности)