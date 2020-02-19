Китайская фабрика мира парализована «чумой 2020»

НА ГОРОД СЛОВНО СКИНУЛИ НЕЙТРОННУЮ БОМБУ

Мои разговоры с Москвой из Пекина становятся все более странными. Два мира – два образа жизни.

- Вот расскажи нам, как по утрам колонны китайских рабочих идут по улицам?

- Какие колонны?! Здесь запрещено собираться большими группами и рекомендуется соблюдать расстояние в несколько метров между случайными прохожими.

- Хорошо, как они идут группами?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760180" frameborder="0"></iframe> Опустевшие улицы китайских городов.

- Никуда они не идут. С восьми утра, когда я открываю шторы, и до двенадцати дня людей на улицах нет.

На вечно оживленных улицах Пекина теперь малолюдно.Фото: REUTERS

- А потом?

- А когда пригревает солнышко, нужно выгуливать собачек и покупать продукты в тех магазинах, которые еще не закрыты. Люди садятся на велосипеды (в метро они не хотят спускаться из-за боязни заразы) и разъезжаются за покупками.

- А дальше?

- Все. После четырех уже никого нет. Все сидят дома в интернете.

- А кто же работает?

- Дворники, полицейские, санитарный контроль и врачи.

- Ну, вообще, как все это выглядит?

- Как будто на город упала нейтронная бомба. Здания стоят, а людей нет.

Фитнес-тренер проводит занятия со своими учениками при помощи видеоконференции.Фото: REUTERS

СЕМЕЧКИ И СУХАРИКИ ДЛЯ «ССЫЛЬНОГО»

Сегодня мне нужно передать продукты «ссыльному» (так я называю людей, которых давно заслали на очень важную работу за границей и забыли отозвать обратно). Обычно, они просят бородинский хлеб, докторскую колбасу, селедку, соленые огурцы и прочую доступную только в России продуктовую ерунду. Этому «ссыльному» понадобились сухарики и семечки. У него дома я их сразу вывалила из чемодана на диван и чуть не села сверху попой.

Важный человек с очень важной работы по имени Коля оказался милым мужчиной. Мы с трудом нашли бар, где был гамбургер и бутылка вина (что еще нужно человеку для счастья?!) Нам замерили температуру, хотя, подозреваю, скоро на входе придется сдавать мочу в баночках и кровь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Коля в «ссылке» уже четырнадцать лет. Он беспрерывно протирает руки спиртом.

- Русские часто сваливают всех азиатов в одну кучу, а они – разные, - объясняет Коля. – Вот японцы – трудоголики, умирают прямо на работе. А китайцы честно отработают свое время и ровно в пять пойдут домой. И даже если им будет в истерике звонить начальник, они трубку не поднимут. Скажут, звук отключили. Для них главное – семья, дети, родственники. Их нельзя мотивировать как русских: «Все для фронта, все для победы».

ПОЛМИЛЛИАРДА НА КАРАНТИНЕ

- И вот как получилось. Все китайские мегаполисы, как и наша Москва, состоят, в основном, из приезжих. Перед длинными новогодними каникулами их заранее отпускают по домам, - продолжает Николай. - Наша няня, к примеру, уехала в свой Ухань. И тут началось! Люди застряли кто где. 70 процентов авиарейсов отменили, да и цены на билеты выросли. Почти пол-миллиарда человек на карантине. И куда, а главное, зачем им возвращаться? Пекин – город для богатых. Цены здесь немыслимые! Снять трехкомнатную квартиру в приличном районе – 3000 долларов. В государственный детсад ребенка не пристроишь, а частный – до двух тысяч долларов в месяц. Забудьте про Пекин дешевых шмоток и забегаловок! Это в прошлом! Вот так вся страна села дома. Уже два месяца никто не работает, и во сколько это обойдется государству даже трудно представить, хотя приграничная торговля худо-бедно идет, во всяком случае, овощами и фруктами.

Народ, конечно, пытаются мягко мотивировать: мол, эпидемия, идет на спад и бла-бла-бла. Только цифрам уже никто не верит, тем более, их несколько раз подправляли. Разумеется, правительство принимает беспрецедентные меры. Но когда все это кончится?

Пекин.

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