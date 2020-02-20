Какой конфуз: Анастасия Волочкова опять запуталась в платье и упала

Анастасия Волочкова совсем себя не бережет. Балерина уже полгода сидит на жесткой диете, питаясь одним помидором или листиком салата. И это при том, что каждый день у нее выступления и изматывающие репетиции. При этом танцовщица успевает выступать в качестве эксперт на всевозможных шоу и принимать участие в эффектных фотосессиях.

Анастасия Волочкова приняла участие в фотосессии, ради которой предстала в бархатном вечернем платье в пол с высоким разрезом до бедра. Однако во время съемки что-то пошло не так.

Звезда сцены встала в красивую позу на пуантах. Однако, когда она заканчивала элемент, то запуталась в платье, случайно наступив на него, и упала с высоты собственного роста. При этом артистка, как настоящий профессионал даже во время конфуза сохраняла невозмутимый вид.

Стоит отметить, что шикарный наряд не первый раз подводит Анастасию. Артистка ранее упала прямо во время концерта.

Все произошло в тот момент, когда преданная поклонница преподнесла артистке роскошный букет. Принимая цветы, Волочкова решила обнять и тепло поблагодарить женщину, для этого присела и наклонилась к ней со сцены. А после, вставая, наступила на длинный подол платья и рухнула вниз.

"Боль была дикая, и я очень испугалась. Я смогла подняться, вскарабкаться на этот подъем. Я была тронута поддержкой всего зала. Говоря слова благодарности, я испугалась, что не смогу продолжить концерт. Но меня спасли позитив, вера и сила воли", - поделилась после падения танцовщица.

Она смогла завершить выступление и получила от публики еще большую поддержку. "Это счастье - падать от такого груза, как цветы и микрофон со стразами. И от любви. Я исполнила оставшиеся хореографические и вокальные композиции! Сцена меня лечит! И стойкость. Но выходя из ДК я испытывала такую боль, что не могла самостоятельно спускаться по лестнице...", - резюмировала звезда.