Любовница Вдовина отказалась сидеть за одним столом с Волочковой

Этому конфликту нет конца и края. Анастасия Волочкова до сих пор не получила от бывшего возлюбленного Игоря Вдовина деньги. Мужчина, по словам балерины, должен ей три миллиона долларов. Но вместо того, чтобы возвращать столь крупную сумму, он предложил танцовщице забыть друг о друге.

Не так давно общественности стало известно о том, что балерина Анастасия Волочкова написала заявление на своего бывшего возлюбленного Игоря Вдовина. Артистка обвинила бизнесмена и отца своей дочери Ариадны в афере.

"Тема моих финансовых отношений с отцом моей дочери Игорем Вдовиным, с которым у нас не было штампа в паспорте, но была грандиозная свадьба, длится уже на протяжении 10 лет... Я отдала ему все свои деньги. Для любого человека в нашей стране три миллиона долларов - это большая сумма", - делилась балерина.

Но, судя по всему, бизнесмен не намерен возвращать женщине деньги. Вдовин сейчас живет с телеведущей Еленой Николаевой. Парочка много путешествует по Европе. Они отдыхали в Германии, Швейцарии, Финляндии.

Игорь Вдовин и телеведущая Елена Николаева. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

"Я не знаю ничего об этом, без комментариев. Нам надо забыть друг о друге. И о близких наших", - заявил Игорь в эфире программы "Ты не поверишь!", отвечая на вопрос репортера о долге в три миллиона.

Между тем, Волочкова в этой истории с долгом намерена идти до конца. Артистка выговорила отцу своей единственной дочери за то, что его дети учатся за границей на ее деньги. Она также заявила, что на ее деньги он оплачивает и шикарные апартаменты в центре Москвы.

"Сейчас его любовница живет на мои деньги. Я их спонсор. Он должен три миллиона долларов. Как я могу хорошо говорить о человеке, который забрал мои деньги. Представляете, сколько было бы процентов набежало за это время. То, что сейчас он живет с любовницей, - временно. Потом найдет другую. У него все время разные тети", - сказала балерина.

Дочь Волочковой с недавнего времени поселилась у отца. Ариадне так удобнее добираться до школы из центра города. Девочка подружилась с избранницей отца. Они часто выходят вместе в свет, держась за руки.

elenanika Елена Николаева и Ариадна Волочкова

По словам Елены Николаевой, к ним в гости приходят все дети и жены Игоря Вдовина, кроме Насти Волочковой. Женщина отметила, что не хотела бы оказаться за одним столом с танцовщицей.

"Это был бы странный стол. Я не представляю такого. Я в других новостях существую: политика, экономика. Конечно, я попадаю в светскую хронику, но я не читаю такие новости", - заметила эффектная блондинка

МЕЖДУ ТЕМ

Анастасия Волочкова рассказала о своей пенсии

17 лет балерина спокойно гастролировала, выпускала новые авторские шоу, не вспоминая про Большой театр. Пока театр сам о себе не напомнил. По словам знаменитой артистки, Большой театр готов отправить ее на пенсию. Правда, как рассказала Анастасия в эфире радио «Комсомольская правда» (артистка приехала в редакцию, чтобы поздравить радиостанцию с 11-летием - Ред.), Большой театр хочет оставить без положенного пособия (подробности)