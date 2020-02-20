"Могу ему навредить": друг рассказал о состоянии тяжелобольного Андрея Губина

Андрей Губин в свое время наделал немало шума откровениями о тяжелой болезни и личной жизни. Секс-символ 90-х давно не выходит в свет и ведет затворнический образ жизни. Меж тем, появилась информация, что все-таки совсем скоро в судьбе 45-летнего певца грядут серьезные перемены.

Продюсер и близкий друг Андрея Губина подтвердил возвращение артиста на сцену. Как подчеркнул Тарас Ващишин, его подопечный все-таки записывает новый альбом.

Мужчина подчеркнул, что ранее Андрей опроверг радостную для его поклонников новость, чтобы излишнее внимание не мешало ему работать. "Я понимаю, что даже я своими комментариями могу ему навредить. Поэтому мы договорились, что не будем об этом особо болтать", - цитирует его Собеседник.Ru.

Говоря о состоянии здоровья певца, Тарас заверил, что Губину сейчас гораздо лучше. "У Андрея все хорошо. Он работает постоянно и занимается спортом", - поведал продюсер.

Напомним, звезда 90-х Андрей Губин уже более 15 лет не появляется на сцене. Боле того, он вообще не выходит в люди. Ранее сообщалось, что друзья музыканта потеряли артиста. Во время празднования своего 45-летия он перестал отвечать на телефон.

Певец не выступает с середины 2000-х годов якобы из-за тяжелой болезни. Врачи, по словам самого Губина, диагностировали у него левостороннюю прозопалгию лица - болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли. По мнению медиков, болезнь спровоцировали недосыпание и хронический стресс. Тарас Вещащин подтверждал, что у певца прослеживаются нарушения психологического плана, возможно, с мозгом. "Это очень тяжело… Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается", - делился продюсер.