«Получал 5 миллионов, захотел больше»: Шепелев пока не покинул Первый канал

Слухи о том, что Дмитрий Шепелев покидает Первый канал, курсируют уже не первый год. Но сейчас их уже подтвердил сам шоумен.

- Читаю и веселюсь. «Пришла печальная новость...», «навсегда покинул...», «...потеря...», «...незаменимый...» и много черно-белых фотографий. Реально выглядит как будто бы я умер, - иронизирует в своём Инстаграме Шепелев. - Трогательно. Вспомнил рассказ Довлатова, в котором он фантазирует, как любопытно было бы побывать на собственных похоронах, а потом встать из гроба и стряхнуть с себя гладиолусы, к ужасу всех собравшихся. Как говорится, «я всё еще здесь».

Говорят, на место Шепелева рассматривают актёра и героя скандальных шоу Тимура Еремеева, который представляется в СМИ внебрачным сыном покойного артиста Спартака Мишулина.

Однако в минувшую пятницу шоу «На самом деле» снова вёл Шепелев.

Скандальный выпуск был посвящен телеведущей и бывшей наркоманке Дане Борисовой, которая обвинила свою коллегу Елену Хангу в колдовстве и в увлечении чёрной магией. Да, представьте себе, ради гонораров за телескандалы знаменитости не гнушаются вот такими бредовыми историями.

- Вполне возможно Шепелев останется ведущим шоу. При условии, если зарплату ему сделают повыше. По слухам, он получал 5 миллион рублей в месяц. Но эта зарплата его якобы не устраивала. Сложно сказать, так это или не так, но разговоры такие в Останкино мы слышали, - рассказал «КП» источник в съёмочной группе «На самом деле».

Кто знает, если Дмитрию все-таки поднимут оклад, он вполне может остаться на Первом Канале.

Если только с другого телеканала не поступит более выгодное для Шепелева предложение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Репортаж с тайных съемок «На самом деле»: попробовали Еремеева и временно вернули Шепелева

Съемки программы «На самом деле» переносились несколько раз. Собирали массовку за последнее время неоднократно. После того, как Дмитрий Шепелев объявил об увольнении с Первого канала, телезрители разволновались: кто же заменит его в передаче «На самом деле»? (подробности)

Где после увольнения будет зарабатывать Дмитрий Шепелев

37-летний Дмитрий Шепелев больше не работает на Первом канале. Ближайшие пару дней мы будем смотреть «На самом деле», записанные еще с Дмитрием Шепелевым. А уже на следующей неделе в телепроекте появится новый ведущий (подробности)

КСТАТИ

Неизвестная жена Дмитрия Шепелева: до встречи с Жанной Фриске телеведущий был в браке с коллегой

После того, как 37-летний Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала, поднялась очередная волна интереса к его персоне. В том числе обсудили, что сейчас Дмитрий живет в гражданском браке с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. Шепелев воспитывает сына Платона, которому весной исполнится 7 лет. А у Тулуповой дочь от предыдущих отношений. Официально Дмитрий и Екатерина пока не спешат регистрировать отношения: они решили пожениться, когда решатся на общего ребенка (подробности)