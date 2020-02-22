«Нет, все, прощайте!»: Шепелеву нечем ответить на иск отца Фриске

У каждого человека случается черная полоса. Дмитрий Шепелев оказался в яме внезапно. Казалось бы, все шло, как по маслу: шоу «На самом деле» в прайм-тайм, интервью видным блогерам и новая любовь. Но старые раны никак не отпускают телеведущего. Сначала его выпроводили с Первого канала, а теперь отец бывшей жены, Жанны Фриске, требует оплатить долг в 7 миллионов рублей. Неужели, карма?

Снежный ком катится за ведущим (теперь уже с приставкой экс-) Первого канала с момента трагического ухода Жанны Фриске. Дмитрий до сих пор уверяет, что искренне любил Жанну, но прошло пять лет и пришло время жить дальше. Он растит сына Платона, проводит время с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой и ищет новую работу после расторжения отношений с Первым каналом. На этом фоне печальным известием для Шепелева стал иск от отца Фриске — Владимир Борисович требует через суд взыскать с телеведущего солидную сумму денег. Якобы ту, что Дмитрий не выплатил за благотворительный транш, часть которого не пригодилась на лечение Жанны. Разбирательством займется Пресненский суд Москвы.

Теперь Владимир Фриске требует с Дмитрия Шепелева 7,2 миллиона рублейФото: Евгения ГУСЕВА

- Я не буду обсуждать это с вами, - резко ответил Владимир Фриске на звонок «КП», не опровергнув информацию об иске.

Телефоны мамы Жанны, Ольги Копыловой, и сестры Натальи — не отвечают. Очевидно, шквал звонков заставил их отгородиться от общественности. А вот виновник торжества Дмитрий трубку взял.

- Ой, нет, все, прощайте! - словно брезгливо поморщившись, ответил не без спокойствия на вопрос «КП» Шепелев. - Никаких комментариев.

Претензия вроде бы проста: после драматичного известия о смертельной болезни Жанны Фриске народ сдал в благотворительный Русфонд порядка 67 миллионов рублей. Большая часть этих денег и правда отправилась на дорогие вакцины и уход за певицей. Однако спасти Фриске не удалось, и после ее кончины в июне 2015 года остаток денег (21 миллион рублей) осел на счетах семьи. Русфонд, что логично, попросил вернуть средства и отчитаться за потраченное, и тут же завяз в болоте разборок между Шепелевым и отцом Фриске. Каждый настаивал на том, что не прикасался к счетам. А денежки — тю-тю!

После драматичного известия о смертельной болезни Жанны Фриске народ сдал в благотворительный Русфонд порядка 67 миллионов рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS

Точку поставил суд. Он обязал семью Фриске вернуть таинственно исчезнувшие миллионы Русфонду любым способом. Имущество Владимира Фриске и Ольги Копыловой — доля земельного участка в деревне Крюково Истринского района и расположенного на нем жилого дома — выставили на торги. После чего семья Фриске погасила долг в 21 миллион рублей перед Русфондом. Треть этой суммы (потому что родители Жанны — Владимир Фриске и Ольга Копылова — выплатили две трети суммы) теперь требуют с Шепелева. Ведь он не внес в возврат долга ни копейки. Дмитрий ушел в глубокую несознанку и еще в 2017 году ведущий собирался оспорить решение суда, но слова не сдержал.

- Я выплатил долю Платона (видимо, ту часть долга, о которой и идет речь в иске отца Фриске — Авт.), - объяснял в интервью Ксении Собчак телеведущий. - Разве могут любящие бабушка и дедушка обокрасть внука? Они же сняли деньги «Русфонда», а это 7 миллионов рублей. Я возместил фонду ту часть долга, которая легла на Платона. Как можно было так поступить? Тем более втайне от всех.

Теперь Владимир Фриске требует с Дмитрия Шепелева 7,2 миллиона рублей. Телеведущий, потерявший работу на Первом канале, никак не комментирует иск, считая себя полностью правым в сложившейся ситуации. Более того, Дмитрий 12 февраля 2020 года сам подал в суд на родителей бывшей жены.

Шепелев имеет претензии к тестю по наследованию имущества, оставшегося после Жанны. Детали дела не раскрываются. На настоящий момент Пресненский районный суд оставил этот иск без движения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Получал 5 миллионов, захотел больше»: Шепелев пока не покинул Первый канал

Слухи о том, что Дмитрий Шепелев покидает Первый канал, курсируют уже не первый год. Но сейчас их уже подтвердил сам шоумен.

- Читаю и веселюсь. «Пришла печальная новость...», «навсегда покинул...», «...потеря...», «...незаменимый...» и много черно-белых фотографий. Реально выглядит как будто бы я умер, - иронизирует в своём Инстаграме Шепелев. - Трогательно. Вспомнил рассказ Довлатова, в котором он фантазирует, как любопытно было бы побывать на собственных похоронах, а потом встать из гроба и стряхнуть с себя гладиолусы, к ужасу всех собравшихся. Как говорится, «я всё еще здесь». (подробности)