«Не знаю, как бы я жил на эти 12 тысяч»: Александр Маршал раскрыл размер пенсии

Александр Маршал стал одним из приглашённых артистов на концерте «Любэ» и Игоря Матвиенко, который вечером субботы собрали в «Крокус Сити Холле». До выхода на сцену 62-летний музыкант нашёл время для общения с прессой. Выглядел он поджарым и подтянутым, поэтому нелюбимых звёздами вопросов о секрете молодости было не избежать.

- Да ничего особенного не делаю, разве что планку по пять минут в день, - признался экс-лидер «Парка Горького».

- Александр, а как вы к новым звёздам шоу-бизнеса относитесь? Юрий Антонов, например, сказал, что в СССР Лободе и Бузовой дали бы 15 суток, - поинтересовалась «КП».

- Да я не слушаю эту музыку. Но вы поймите, когда появились «Битлз», и девчонки рвали на себе волосы, пуританская Америка тоже была возмущена. И Элвис Пресли получал по соплям, все получали. Но это невозможно остановить, молодежи нравится. Сейчас, конечно, стало свободнее. А раньше ведь - железный занавес, все контролировалось, мы были отрезаны от мира. Единственное, я съездил в Венгрию в 1978 году сразу после армии с коллективом художественной самодеятельности. И после этого следующие лет 10 меня не выпускали никогда и никуда, даже в Болгарию. А знаете, в чем дело? Тогда артистов за границей обязательно сопровождал «искусствовед в штатском» - представитель комитета Госбезопасности. Никто не знал, как он выглядит, но он все видел, слышал и передавал кому надо. И видимо, я тогда в Венгрии что-то не то сказал. И стал невыездным до самого «Парка Горького», пока мы не уехали в Штаты.

Александр Маршал раскрыл размер своей пенсииФото: Иван МАКЕЕВ

- Валерия и Шнуров заявили, что будут баллотироваться в ГосДуму в 2021 году. А у вас есть политические амбиции?

- У меня итак активная позиция, я член двух общественных комитетов - при Министерстве обороны и Следственном комитете. Но в Думе я не знаю, что делать, а кроме того, это уже стало притчей во языцех. Если артист или фигурист идёт в Думу, народ думает: «Вот гад! Чего он там забыл? Чего он там сидит?».

- А совет можете дать Валерии или Сергею Шнурову?

- Ну прежде всего, быть честным до конца и искренне верить в своё дело.

- Сейчас многие звёзды раскрывают размер своей пенсии...

- У меня потрясающая пенсия в 12 тысяч рублей. Круто, да?

- И что вы с ней делаете?

- Ну как вам сказать, я даже не знаю, что с ней делать... На самом деле, это из ряда вон ситуация. Это хорошо ещё, что у меня есть возможность работать и зарабатывать. А как бы я жил на 12 тысяч, не знаю. С этим реально надо что-то делать - не для артистов, а для обычных людей. Может, Валерия и Шнуров как-то сдвинут ситуацию с мертвой точки и пробьют эту стену равнодушия? Потому что к старикам мы очень равнодушны.

- Как вы относитесь к возвращению Натальи Ветлицкой на сцену?

- Да никак, я не знаю. Когда она тут гремела, мы были в Америке, я этого не застал. Ну вернулась и ладно. Я другое хочу сказать: как только мы начинаем хаять нашу страну (а Ветлицкая, живя в Испании, много негатива писала о России у себя на Фейсбуке. - Ред.) и говорить, что на Западе все хорошо, то потом мы понимаем, что это не так. Я жил в Америке, и я знаю, что там все не так радужно, как нам рассказывают. Там надо пахать с утра и до ночи.

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