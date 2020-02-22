Похудевшая Лолита ошеломила фигурой в белом купальнике

Лолите Милявской определенно пошел на пользу развод с молодым мужем Дмитрием Ивановым. В последнее время 56-летняя певица выглядит как никогда хорошо. Она сильно похудела и похорошела.

Лолита Милявская не раз признавалась, что последние 25 лет ест один раз в день. Совершенно неожиданно такая диета дала свои результаты только недавно. "Как я похудела? К эндокринологу записалась, сдала анализы и избавилась от ненужного мужа. И сразу худеть начала", - признавалась артистка.

Сейчас она много гастролирует. На днях Лолита улетела в Германию. Исполнительница хита "На Титанике" перед концертом в Штутгарте пошла в бассейн и записала небольшое видео.

"Я не люблю игры в здоровый образ жизни. Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе еще работать и работать! С удовольствием ради любимой работы подчиняюсь! Я поплаваю в бассейне под водой полчаса для того, чтобы натренировать дыхание", - заявила звезда.

lolitamilyavskaya Я не люблю игры в здоровый образ жизни

В кадре она позировала в белоснежном слитном купальнике с орнаментом на груди. От вида постройневшей певицы публика пришла в восторг.

Одной из первых отреагировала Елена Воробей: "Шикарная! Ты все опять смогла! Умница, люблю тебя, обожаю". В ответ Лола заявила: "Мы все можем, когда сами у себя самое дорогое".

Одна из подписчиц поинтересовалась у артистки, пила ли та таблетки для похудения. "Никогда ничего не пейте без врача, - посоветовала ей Милявская. - Если будете худеть, то естественным образом".

Поклонники звезды высказали восхищение ее внешним видом. "Лолочка, ты лучшая!", "Роскошна до невозможности!", "Красоточка! Худышечка! Суперская", "Хорошего плавания, касатка Милявская", "Как же вы похорошели и помолодели, просто невероятно", "Лолита Марковна! Это же просто огнище", "Отлично выглядит, шикарная женщина, всем бы так выглядеть в эти годы", "Самый лучший способ стать красивой - поменять мужика! Работает - проверено временем!", "Очень красивая, подтянутая. Если не заглядывать в паспорт - молодая девушка", "Лолита у меня буря эмоций от Вашей красоты! Вы всегда были и есть моей любимкой", - делятся эмоциями ошеломленные обыватели.

Напомним, о расставании с 45-летним мужем Лолита Милявская объявила в начале июля 2019 года. Исполнительница отметила, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.