Развод Лолиты Милявской с пятым мужем Дмитрием Ивановым затягивается. Достоянием общественности становятся новые подробности личной жизни певицы с тренером по сквошу. Упреки и взаимные обвинения текут рекой. Ни одна из сторон не намерена сдаваться без боя. В этот конфликт даже вмешались коллеги "женщины без комплексов". Свою точку зрения обнародовали Аркадий Укупник, Анжелика Варум и Станислав Садальский. Не удержалась от едкого комментария и Ксения Бородина.

Лолита Милявская получила неожиданный удар со стороны Ксении Бородиной. Ведущая "Дома-2 жестко раскритиковала певицу в своем блоге после ее откровений в эфире программы "Секрет на миллион". Милявская в подробностях рассказала о скандальном разводе с пятым мужем Дмитрием Ивановым, с которым прожила девять лет.

По словам Бородиной, она считает недопустимым трясти на всю страну грязным бельем. "Это выглядело очень некрасиво. Когда человек прожил около десяти лет с мужчиной, а поливал его грязью целых два часа. Понятно, что у всех бывают разные эмоции, но это было перебором конкретным!", - уверена Ксения.

Не мог остаться в стороне от скандала и Андрей Малахов. Он пригласил в "Прямой эфир" Дмитрия Иванова, чтобы из первых уст узнать всю подноготную семейного конфликта. Тренер по сквошу был откровенен. Так, он впервые прокомментировал информацию о своем новом романе, о котором общественности стало известно месяц назад. Избранницей Дмитрия стала 37-летняя Ольга Кулиева. "Мы дружим давно. Когда мы познакомились, Ольга была в отношениях. Только после того, как Лола сказала, что мы расходимся, мы с Ольгой стали созваниваться. Первая наша встреча была на свадьбе общих друзей", - объяснил теннисист.

Дмитрий также отметил, что никак не ожидал, что его новые отношения вызовут такой общественный резонанс. "Какой из этого хайп сделали!", - пожаловался спортсмен Малахову. Он утверждает, что причина развода кроется совсем не в его новом увлечении. На самом деле, по словам теннисиста, их с Лолитой любовь просто исчерпала себя, поэтому даже общий ребенок не смог бы спасти их брак. "Надо было менять и быт, и работу, наверное, как-то перестраиваться. Лоле это совсем сложно сделать", - разоткровенничался Дмитрий.

А потом рассказал, что живет с новой пассией в съемной квартире в центре Москвы. После работы влюбленные любят устраивать у себя посиделки с друзьями. "Мы пьем чай, кофе, периодически можем позволить себе какие-то крепкие напитки. Соседи, правда, иногда постукивают, но мы стараемся не нарушать режим", - с улыбкой поведал мужчина.

Иванов не скрывает, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с Лолитой, он чувствует себя счастливым. Похоже, новую пассию сына одобрила и его мама Надежда Иванова. "Я не знаю, что у них было с Лолитой... Наверное, полюбил другую. Месяц назад он сказал мне, что у него есть девушка Оля, моложе его", - поделилась женщина.

Напомним, о расставании с 44-летним мужем Лолита Милявская объявила в начале июля. Певица тогда сообщала, что о разводе речи пока не идет. Однако подтвердила, что они с Дмитрием Ивановым все же разъехались. Исполнительница отметила, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. Сама Милявская неоднократно намекала на то, что шансы на ее воссоединение с супругом еще есть. И лишь в конце августа, отвечая на вопрос одной из подписчиц, призналась, что ее брак окончательно рухнул, потому что Дмитрий уже давно занят другой женщиной. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.