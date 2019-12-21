2019-12-21T16:44:29+03:00
Звезды

"Малахов заплатил рекордную сумму мужу Лолиты": Разин заявил о предательстве

Продюсер группы "Ласковый май" раскрыл сенсационную информацию
Ольга ЛИБГАРДТ
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Андрей Разин сообщил, что Лолита Милявская в обиде на Андрея Малахова за интервью с ее бывшим мужем.Андрей Разин сообщил, что Лолита Милявская в обиде на Андрея Малахова за интервью с ее бывшим мужем.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Андрей Разин, кажется, в курсе всех событий. Продюсер группы "Ласковый май" не раз признавался, что у него свои источники информации, которой он делится с пользователями соцсетей. На этот раз музыкант выступил с сенсационным заявлением об Андрее Малахове и молодом муже Лолиты Милявской.

Андрей Разин сообщил о том, что Лолита Милявская, которая в настоящее время переживает развод с пятым мужем Дмитрием Ивановым, обиделась на Андрея Малахова. Причиной конфликта, по словам продюсера, стало интервью тренера по сквошу в передаче "Прямой эфир".

"Программа заплатила рекордную сумму ее бывшему мужу Дмитрию Иванову. Три миллиона рублей, чтобы он дал это интервью. Лолита не заслуживает таких слов. Я считаю это предательством в отношении такой великой актрисы и понимаю ее боль", - написал Разин в блоге.

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Лолита обиделась на Андрея Малахова
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Музыкант отметил, что и молодой муж певицы, и она сама - хорошие люди. "Но, когда такие вещи происходят, это все выглядит очень неприлично. В любом случае, Лолиточка, держись. Ты - талантливейший человек, умница моя", - добавил Андрей и пообещал артистке всяческую поддержку.

Напомним, о расставании с 44-летним мужем Лолита Милявская объявила в начале июля. Исполнительница отметила, что решение расстаться принял ее молодой супруг. Именно он, к слову, подал заявление о разводе. В конце августа, отвечая на вопрос одной из подписчиц, звезда призналась, что ее брак окончательно рухнул, потому что Дмитрий уже давно занят другой женщиной. Позже Лолита обратилась в суд с требованием признать ее брак с Ивановым фиктивным.

Не мог остаться в стороне от скандала и Андрей Малахов. Он пригласил в "Прямой эфир" Дмитрия Иванова, чтобы из первых уст узнать всю подноготную семейного конфликта. Тренер по сквошу впервые прокомментировал информацию о своем новом романе, о котором общественности стало известно месяц назад. Избранницей Дмитрия стала 37-летняя Ольга Кулиева. Он утверждает, что причина развода кроется совсем не в его новом увлечении. На самом деле, по словам теннисиста, их с Лолитой любовь просто исчерпала себя, поэтому даже общий ребенок не смог бы спасти их брак. Иванов не скрывает, несмотря на весь негатив, что обрушился на него в связи с расставанием с Лолитой, он чувствует себя счастливым.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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