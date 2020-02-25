КПРФ и новгородствующие, иерихонские трубы в Саратове, волшебные кумпола, Гриша и Кац, Брунгильда и два Зигфрида, ария Хозе из оперы Бизе

В продолжение горячих дебатов по Конституции зам. председателя КПРФ В. И. Кашин поправил председателя КПРФ Г. А. Зюганова. Если Геннадий Андреевич прямо поддержал упоминание Бога в тексте Основного Закона, сославшись в подтверждение своей мысли на моральный кодекс строителя коммунизма, то его заместитель был более хитроумен.

Не отрицая необходимость борьбы против религиозного дурмана, В. И. Кашин вместе с тем предложил "не наезжать на православие, поскольку засилие иудаизма было бы еще более худшим вариантом в духовной жизни страны". Тут зампред КПРФ мыслил в духе Вольтера, т. е. полагал, что если бы православия не было, его следовало бы придумать, чтобы уберечь граждан от иудаизма.

Конечно, может возникнуть сомнение в том, что граждане РФ в массовом порядке готовы посещать синагогу и лишь взвешенная политика коммунистов, поддерживающих православную веру, не дает россиянам подпасть под влияние нераскаянных иудеев. Была, правда, в конце XV в. ересь новгородствующих – так ее политкорректно назвали создатели сериала "София". Но ведь это было весьма давно.

Однако, вольтерианец В. И. Кашин лучше знает партийную жизнь. Как раз на днях единороссийская фракция Саратовской областной думы решила провести антидемократические поправки в регламент собрания. Тому воспротивились коммунисты. Они достали мегафоны и огласили залу собрания звуком сирен. Что полностью соответствовало Книге Иисуса Навина, повествующей о взятии Иерихона: "Народ воскликнул, и затрубили трубами. Как скоро услышал народ голос трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена города, и народ пошел в город. И предали заклятию все, что в городе, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом (Нав 6, 19-20).

Очевидно, зампред КПРФ резонно опасается, что если не проповедовать саратовским коммунистам православную веру, они окончательно впадут в ветхозаветную жестоковыйность и истребят в городе всех единороссов и всю с.-х. живность.

Кашин предложил "не наезжать на православие, поскольку засилие иудаизма было бы еще более худшим вариантом в духовной жизни страны"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нет, впрочем, уверенности, что впав в вероотступничество, россияне немедля склонятся к иудаизму и властям придется спешно развернуть строительство синагог шаговой доступности. Пока отступники скорее попадают в диавольские сети кучеров, тренеров личностного роста и иных оккультных лжеучителей.

В С.-Петербурге и Ленинградской обл. начались обыски по делу эзотерической организации, которая занималась оказанием психологической помощи и продавала так называемые защитные купола по цене 20 тыс. евро для физических лиц и 300 тыс. евро для юридических, причем физическим лицам купола продавались лишь по предъявлении диплома о высшем образовании. "Мастерская намерения" и "Орден Пути" располагались в офисе на набережной Фонтанки и в конюшне загородного ранчо "Золотой мустанг", а для волшебных чар наряду с кумполоми использовались стилеты, мечи, ножи, драгоценности россыпью, а также бижутерия. Очевидно, что раввины супротив мастеров-кармистов все равно, что плотник супротив столяра.

В преддверии грядущих боев за думские кресла очищает свои ряды партия "Яблоко". В Москве составилось общество богатых игроков, под председательством славного Каца, проведшего весь век за картами и нажившего некогда миллионы, выигрывая векселя и проигрывая чистые деньги. Долговременная опытность заслужила ему доверенность товарищей, а открытый дом, славный повар, ласковость и веселость приобрели уважение публики. Молодежь к нему нахлынула, предпочитая соблазны покера обольщениям политики.

Император Александр Павлович в таких случаях ограничивался ироническим увещеванием – "Государь долго не производил Болдырева в генералы за карточную игру. Однажды во дворце, проходя мимо его в церковь, он сказал: «Болдырев, поздравляю тебя». Болдырев обрадовался. Государь, вышед из церкви и проходя опять мимо Болдырева, сказал ему: «Поздравляю тебя, ты, говорят, вчерась выиграл». Болдырев был в отчаянии". Г. А. Явлинский оказался куда более суров – "Вот погоди, переловят всю вашу мошенническую шайку! Будете вы знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! закон! закон призову!" – и призвал партийную дисциплину, издав постановление "Об исключении из партии группы членов партии во главе с Кацем".

В постановлении отмечалась антипартийная деятельность группы членов партии –

"Как в ненастные дни

Собирались они

Часто;

Гнули — мать их …! —

От пятидесяти

На сто".

Теперь, очистив свои ряды от игроков, "Яблоко" уверенно пойдет к победе.

Другие партии, находясь на более ранней стадии развития (иные вообще только в проекте и еще не зарегистрированы), пока что не очищают ряда, а напротив, включают в них славных артистов. "Партия роста" им. Б. Ю. Титова привлекла к росту культуртрегера и певца С. В. Шнурова. На предвыборных мероприятиях новый член будет с подъемом исполнять популярную песню "Мы за все хорошее, против всей <ерунды>".

Партия роста" им. Б. Ю. Титова привлекла к росту культуртрегера и певца С. В. ШнуроваФото: Артем КИЛЬКИН

Певица же Валерия (А. Ю. Перфилова) намерена, по словам ее импресарио и мужа И. И. Пригожина, создать к осени партию "Сильные женщины". Это замысел был горячо поддержан известной думской противницей домашнего насилия О. В. Пушкиной: "Таких сильных, умных и амбициозных женщин, как она, должно стать больше в политике".

Дева-воительница Брунгильда, которая коня на скаку остановит – несомненно, яркий и привлекательный партийный бренд. Проблема может возникнуть только с ейным Зигфридом, поскольку есть Зигфрид настоящий (Иосиф Игоревич 1969 г.р.), а есть подложный (повар и страшный богач Евгений Викторович 1961 г. р.). Возможна как добросовестная ошибка, так и злонамеренное смешение фигур импресарио и повара с целью опорочить А. Ю. Перфилову. Одна надежда, что она, как дева-воительница, вломит всем пускателям слухов под первое число.

Нынешний Зигфрид при К.А. Собчак, т. е. режиссер К. Ю. Богомолов, также намерен внести свой вклад в музыкальные действа. "В марте 2021 года Пермская опера представит премьеру "Кармен" Жоржа Бизе. Спектакль станет первой работой Константина Богомолова на большой музыкальной сцене".

Начинание как бы даже и напрашивающееся. Нынешняя режопера представляет собой совокупность режиссерских гэгов, т. е. причудливых находок, а К. Ю. Богомолов – признанный мастер по этой части. Единственная проблема в том, что именно в данном случае поляна полностью вытоптана. "Кармен" – очень популярная опера. Предшественники Богомолова уже ставили ее и в хвост и в гриву, изображая главных героев рокерами, наркоманами, разными прочими антиобщественными элементами, а в одной из недавних постановок в финале оперы Кармен зарезывала дона Хозе, после чего пела: "Арестуйте меня!".

Режиссеру придется из кожи вон лезть, чтобы придумать что-нибудь небывалое и сверхъестественное. Лучше бы ему – время еще есть – переменить замысел и поставить "Искателей жемчуга" того же автора. Там еще почти никто не топтался.