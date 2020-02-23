"Деньги потратите, а стыд останется": Водонаева предупредила Ангелину Вовк о последствиях романа с молодым любовником

Ангелина Вовк выходит замуж за своего молодого любовника Михаила Куницына. Недавно влюбленные появились на пороге Грибоедовского загса, тем самым взбудоражив общественность. Публика решила, что артисты решили расписаться. Ведь несмотря на разницу в возрасте в 25 лет, они счастливы вместе. Рядом с импозантным красавцем знаменитая телеведущая расцвела и выглядит на десять лет моложе. Вот только Алена Водонаева сомневается в правдивости этого романа.

"Ангелину Вовк можно смело называть примадонной отечественного телевидения. Экранная жизнь Вовк продолжается вот уже больше 50 лет. Конечно, сейчас Ангелина Михайловна появляется в эфире куда реже, чем 25 лет назад, но 77-летняя телеведущая хватку не потеряла", - заявила Алена Водонаева.

Скандальную модель заинтересовали сообщения о грядущей свадьбе Вовк с молодым избранником. "Пишут, что Ангелина Михайловна приняла предложение руки и сердца от 52-летнего радиоведущего Михаила Куницына. Но замуж пока не вышла, и чутье подсказывает, что свадьбы не будет, хоть пара и сфотографировалась на пороге загса…", - поделилась Алена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760674" frameborder="0"></iframe> Ангелина Вовк и Михаил Куницын пришли в Грибоедовский загс с цветами.

Водонаева предположила, что отношения Вовк и Куницына - это повторение истории Прохора Шаляпина и Ларисы Копенкиной. "Мне кажется, от поведения ветеранов шоу-бизнеса зависит то, как долго проживет добрая память о них. И такие вот дешевые пиар-методы обесценивают все, чего человек достиг до этого момента". - цитируют модель 7 Дней.

После чего обратилась непосредственно к Вовк и ее коллегам: "Не портите свой имидж пиар-романами. Деньги потратите, а стыд останется, как говорил кто-то из великих. Мало уже существует людей, кто бы искренне верил во все, что придумывают сценаристы ток-шоу".

Напомним, последние три месяца в прессе циркулируют слухи о том, что Ангелина Вовк готовится к свадьбе с красавцем-любовником. И хотя будущие супруги подробности торжества держат в секрете - ни дата, ни место еще не объявлены - кое-какие детали грядущего события стали достоянием общественности. Так, по словам диктора Владимира Березина, медовый месяц Ангелина Михайловна решила провести во Франции, в старинном замке XV века. Ранее телеведущая подтвердила kp.ru, что Михаил Куницын сделал ей предложение - правда, решение она на тот момент еще не приняла.