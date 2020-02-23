Эпидемия коронавируса в Италии: запасаемся продуктами, но стараемся не паниковать

Звонок бился в утренний сон. Встревоженный голос мамы: «Как ты себя чувствуешь? Ты знаешь, что у вас карантин. 60 заболевших»

Только вчера за ужином с друзьями обсуждали, что «побушует и перестанет», но ужинать предпочли дома, а мороженое ели на пляже, уже по весенне приветливому. Вчера было еще 14 заболевших. В Италии сейчас период карнавала, поэтому показывают репортажи веселящейся толпы в масках и без, стараются сдерживать панику у населения. По телевизору политики разрываются между безопасностью нации и демократической лояльностью ко всем остальным. В Лигурии закрыли университет на карантин, но руководитель региона оправдывается, что без согласования с местным правительством. Так же закрывают до 28-го университет в Парме и других городах Италии. Люди едут в поездах в масках. В маленьких городах, где есть заболевшие, поезда не останавливаются. Отменяются многие мероприятия. Еще вчера подруга была на модном показе в Милане, а сегодня на двери знаменитой Teatro Alla Scala висит объявление об отмене спектакля из-за эпидемии. В Венеции школы закрыты до 2 марта. Почему эпидемия приземлилась на севере страны? Потому что именно там базируется промышленность с наемными рабочими из Китая, именно оттуда летают бизнесмены в Китай. Даже первыми закрыв авиасообщение с Китаем итальянцы первыми из европейцев оказались под ударом эпидемии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/762509" frameborder="0"></iframe> Итальянский Кодоньо опустел из-за угрозы распространения коронавируса.

Правительство просит не разводить панику, потому что «каждое лишнее слово стоит казне миллион». «Все принимаемые меры: маски, закрытие учреждений и отмена мероприятий — носят превентивный характер - для нераспространения коронавируса, - пытается тормозить панику доктор Илария Капуа, не только депутат, но и вирусолог.- Нет никакой катастрофы и все делается для ее избежания.» Известно, что китайцев, легальных и нелегальных, в Италии огромное количество. Многие из них самостоятельно отсидели карантин дома, чтобы удостовериться в том, что беда их не коснулась. Что касается остальных... Еще недавно осуждали хозяина ресторана во Флоренции, который не пускал китайских туристов, теперь без громкой огласки его поддерживают.

Открываю после обеда одну из центральных газет — 133 заболевших! В северных регионах Ломбардии, Венето, Фриули и Пьемонте закрываются школы. На термальном острове Искья запрещено высаживать туристов из этих регионов и китайцев. Политик Борелли произносит очень плохую новость: «Медики не могут распознать симптомы вируса». «Да, - подтверждают сами медики. - Мы можем подтвердить только с тестом»

Объявление об отмене спектаклей в Teatro Alla Scala

Так паникуем или нет? Мы созваниваемся с друзьями и аккуратно интересуемся друг у друга продуктовыми запасами. В памяти всплывает рассказ деда об «испанке» прошлого столетия, выкосившей и в России, и в Европе миллионы. В СМИ рассказывают, что делать при подозрении на начало заболевания: 1. Звонить домашнему врачу и 2. Бежать в приемный покой в больницу. По телевизору показали, что маска должна быть с фильтром, а не флизелиновая тряпочка на резинке. Открываю ту, которую показали по телевизору — цена от 15 до 83 евро. Некоторые пишут , что даже простые маски подорожали на 1.700% . Ну да, кому война — кому мать родная. А в газете написано «Большие города в зоне риска». Надо думать, под каким риском Рим, без которого не обходится ни один тур по Италии. Сидим думаем запасаться продуктами на 2 неделе и аннулировать встречи или жить нормальной жизнью в маске? Вчера было народа на улице и в ресторанах меньше чем в феррагосто (в Италии праздник Успения, когда все уезжают из городов в отпуска). Многие заведения сами даже не открываются. Сейчас вирус хорошо пошатнет и так еле дышащую итальянскую экономику....

"Мы созваниваемся с друзьями и аккуратно интересуемся друг у друга продуктовыми запасами."Фото: REUTERS

Пока писала этот материал уже - 152 подтвержденных случая! Пошла покупать маску и за продуктами.…

Рим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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