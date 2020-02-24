«Надо законно расторгать брак»: Павел Прилучный и Агата Муцениеце все-таки разводятся

Бурные отношения актера Павла Прилучного («Мажор», «Союз спасения») и актрисы Агаты Муцениеце в последнее время то и дело становились причиной громких заголовков. Павел и Агата поженились в 2011 году, у них растут сын Тимофей и дочка Мия, но брак, судя по всему, в 2019 году начал трещать по швам. Поговаривали и о рукоприкладстве, и об изменах (о последнем супруги скорее шутили, но шутки выходили какими-то нехорошими).

Они ссорились - иногда прилюдно (например, когда отписались друг от друга в Инстаграм).

И вот, наконец, сделано официальное заявление. Павел и Агата опубликовали в Инстаграм одинаковую картинку: мальчик и девочка держат в руках сердце с надписью Love is…, но сердце разорвано пополам. Подписи к этой картинке разные.

Павел пишет вполне сдержанно:

«Друзья, мы всегда делились самыми веселыми моментами своей жизни, и вообще, были честны, про нашу личную жизнь и нашу пару. Считаем нужным, быть честными с вами и сделать - официальное заявление. Наша красивая история любви, должна остаться красивой, для этого, нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать. От вас и СМИ, просим проявить солидарность, ибо это сложный период в жизни. Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но, мы всегда будем родными друг другу людьми, и будем любить наших детей так же сильно, а может ещё и больше. Наши отношения, остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому! Спасибо вам, что так любили нашу пару, мы вас всех тоже любим!»

Агату, наоборот, переполняют эмоции.

«Знаете, у меня, есть определенный пост.. Который, я должна выложить, в определённое время, с определенным текстом.. Договорившись заранее.. Со ВСЕМИ.. Честно? Я, так и собиралась сделать.. Очень много советчиков, теперь.. Как ? Что писать? Что делать? Как, не испортить имидж? И я слушала.. И казалось, что так надо, наверное.. Но внутри, очень громко кричал голос.. А я, дура, давно его не слушала.. А - это, всегда был протест, против - клише) Ибо, я - это Я! А не то, что нужно, для картинки!

Так вот! Я давно плевала, на то, как надо! Медийность, для меня - никогда не была «рамками», или «правилами» .. Я - никогда, не хотела, казаться - какой-то.. Другой.. Так вот) Пост - НЕ ПО ПЛАНУ! Не по правилам, всех нормальных пар.. И не так, как надо, чтоб хайпануть и выглядеть выгодно в такой ситуации.. Все, выглядели - выгодно.. Браво девочки! Так вот... Не будет: хитовой песни, своей передачи, книги, картины....

Ничего! (Блин, ну пару стихов накатала, под Artik&Asti) Я, просто (хотела написать - девушка, потом вспомнила, что мне - 30 лет) ЖЕНЩНА, которая, ну вот, пришла к тому, что надо - законно расторгать брак) Люблю его - Да! Возрадуются миллионы барышень - да! Провал - НЕТ! Ибо, я благодарна, за все! Мы - навечно связаны, мы написали, красивую историю любви! Да и вообще) Полный провал, фиаско, крах надежд, картинки с рекламы хлопьев, вся мудрость под сомнением, есть ли любовь??? Да!!! Но это - путь! Как здорово, что так! Каждая секунда - опыт и становление) Я рада, что мой имидж на дне, я - совсем не образец, ни в чем, и так хорошо.. Это - признать)))

Облажалась во всем -

ДА! Что может быть круче?

Товарищи СМИ, умоляю) не тревожьте! Давайте, вспомним о рамках приличия и пространства! Всех обнимаю!

P.S.. Все - обоюдно, полюбовной, с уважением и понимаем и отдаём дань, всему что было!».

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