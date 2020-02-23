2020-02-23T23:05:27+03:00
Звезды

"Признав ошибки и провалы": жена Павла Прилучного выговорилась о наболевшем

Агата Муцениеце взволновала поклонников
Ольга ЛИБГАРДТ
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Агата Муцениеце взволновала поклонниковАгата Муцениеце взволновала поклонниковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Агата Муцениеце девять лет счастлива в браке с Павлом Прилучным. Супруги воспитывают шестилетнего сына Тимофея и трехлетнюю дочку Мию. Однако в последнее время вокруг одной из ярких пар российского кинематографа ходят разные слухи. Самые распространенные из них касаются измен и развода актеров. На днях актриса вновь заставили своих поклонников понервничать.

Агата Муцениеце поделилась своей болью и переживаниями в блоге. После столь душераздирающих признаний подписчики заподозрили, что высказывания девушки связаны с проблемами в личной жизни. Говорят, брак актрисы с Павлом Прилучным давно трещит по швам.

"Я не боюсь признавать свои ошибки, я не боюсь трезво оценить свои силы и сказать, что я где-то не справилась. Потому что только так, признав все свои ошибки и провалы, можно их исправить и стать лучше", - написала звезда.

Поклонники попытались успокоить свою любимицу. Пр этом многие подумали, что актриса говорит о крахе семейной жизни.

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Я не боюсь признавать свои ошибки, я не боюсь трезво оценить свои силы...
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Масла в огонь подлила сама Агата. Артистке предложили услугу по возврату любимого. Однако актриса ответила: "Да не надо уже!".

Стоит отметить, что Прилучный и Муцениеце давно не выходят вместе в свет. Возможно, причиной такого положения вещей является несовпадение рабочих графиков. Агата не так давно стала соведущей Дмитрия Нагиева в шоу "Голос. Дети", а Павел снимается в фильме о летчике-герое. Ради заветной роди ему нужно похудеть до 39 килограммов.

"Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть. Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя", - откровенничает звезда сериала "Мажор".

На сегодняшний день Павел уже скинул 20 килограммов. Он выглядит изможденным, глубокие морщины и землистый цвет лица не на шутку напугали поклонников звезды. "Павел, пожалуйста, не худейте до 39! Здоровье не купишь, берегите себя!", "Пашка,только не худей! Не нужно, здоровье потом не купишь. Если не сразу, то потом аукнется. Думай о детях и жене!", - взмолились обыватели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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