Ксения Собчак устроила их своего шоу «пыточную»

«Вы чувствуете вину перед дочерью?»

«То есть вы не чувствуете своей вины перед Татьяной?»

«Возможно во всем этом есть ваша вина?»

«Но вы согласны, что ответственность за это отчасти лежит на вас?»

Ксения Собчак пытала несчастную Любовь Успенскую почти час эфирного времени. Задавала «самый главный вопрос», получала на него конкретный отрицательный ответ, недовольно отводила глаза и после новой записанной подводки возвращалась к «главному вопросу». Так, конечно, и должен вести себя следователь на допросе. Но Собчак не следователь, а шоу «Док Ток» на Первом не мрачные казематы…

История взаимоотношений Любови Успенской и ее дочери Татьяны Плаксиной – дикая и страшная. И разбираться в ней лучше и правильнее психотерапевтам, а не ведущим ток-шоу. Дочке певицы уже больше 30, и ее отношения с матерью, с жизнью не подростковый бунт, а серьезная болезнь. Отношение Успенской к дочери, к себе, к своей карьере, конечно, можно обсуждать, поддерживать или осуждать. Певица – публичная фигура, взрослая состоявшаяся женщина, которой по силам за себя постоять. Она имеет право и на свои убеждения, и на свои заблуждения. Конечно, умнее всего для Любови Успенской и ее семьи было бы закрыться от внешнего мира и доверить свои беды профессионалам. Но если звезда шансона считает правильным ходить на ток-шоу – это ее право.

И для Ксении Собчак и ее редакторов заманить Успенскую в крайне неубедительно стартовавший проект «Док Ток» большая удача. Но вот как этой удачей воспользоваться?

Для Ксении, и это было видно с первых минут шоу, все ответы были очевидны - Успенская не занималась воспитанием дочери, и это привело недолюбленную дочь к психологическим травмам. И сама героиня нужна была ведущей только для того, чтобы наглядно это продемонстрировать публике. А заодно показать свое умение видеть людей насквозь и рубить правду-матку.

Но шоу пошло не по плану. Успенская явно не готова была признавать свою вину. И посыпать голову пеплом отказалась, хотя ведра пепла были заботливо приготовлены ведущей. Ксения не отступала. Требовала доказательств материнской любви. Пристально смотрела в глаза, осуждающе качала головой. К огромному сожалению, такие средства развязывания языков, как иглы под ногти, дыба и испанские сапоги пока запрещены на нашем ТВ и ведущая оказалась беззащитной перед нестандартной гостьей.

Шла откровенная проработка проштрафившегося работника на партсобрании. Да, сейчас сложно объяснить тем, кто родился в конце 80-х, что такое «обработка на партсобрании». Считайте, что это битва хейтеров под постом в Инстаграмие, только все хейтеры работают с вами в одной организации и еще вчера вы вместе выпивали после смены.

Ксении Собчак хотелось слез. Драматургически ее можно понять. Допустим, Успенская роняет слезу, говорит: «Доченька, прости меня», публика плачет вместе с героиней и программа предсказуемо становится удачной. Но Успенская стояла стеной, держа в рукаве ворох сенсационных заявлений. Такой знаток человеческих душ, как Андрей Малахов вытащил бы из гостьи все откровения одно за другим. Да на одном признании в том, что Успенскую бил муж, можно было бы целую программу состряпать. Но Ксения все пропускала мимо ушей. Она упорно шла по своему давно рухнувшему плану…

В итоге Успенская плюнула, ушла, назвала себя идиоткой за то, что согласилась прийти на шоу… И этим спасла откровенно проваленную передачу.

Супермать Успенская сбегает из студии. Док-ток. Анонс.

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